Ospedale, in arrivo gli anestesisti 

Questa volta l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu è presente. C’è, seppure in videocall, ed è affidata a lui l’apertura della conferenza sociosanitaria che il presidente Roberto Ragnedda ha convocato dopo aver proclamato lo stato di emergenza. «Grazie sindaci per quello che avete fatto durante la pandemia e con le vaccinazioni. Ma quando mi volete convocare vi chiederei un pizzico di garbo istituzionale in più, perché non è che non ho niente da fare», bacchetta Nieddu, che si è visto recapitare anche la chiamata del Prefetto per il 24 giugno.

Sede sgradita

«Tante le promesse per la sanità gallurese che speravamo poter mantenere», ammette l’assessore: «Per far fonte al personale che manca di concorsi ne abbiano bandito 63. Purtroppo devo dire che i giovani colleghi non accettano sedi che ritengono non confacenti, tra queste Olbia. Per alcuni la motivazione è che non sarebbero andati a lavorare in ospedali che tutti i giorni sono sulla stampa. Chiedo ai sindaci di non metter la sordina ai problemi ma non far risaltare solo cose negative». Poi l’annuncio. «Abbiamo risolto il problema più urgente, quello dell’Anestesia e della Rianimazione di Olbia». Otto i medici in arrivo espletate le formalità contrattuali. Il concorso di cardiologia è stato espletato; 5 posti assegnati ad Olbia anche per la medicina interna (ma solo 3 i medici che hanno accettato con riserva); aperto il concorso per infermieri. Entro la fine dell’anno il grave stato di crisi dovrebbe essere superato, afferma Nieddu. Il nodo da sciogliere sempre lo stesso, superare i dinieghi dei vincitori di concorso. «La mia proposta è quella di utilizzare dei punti di continuità assistenziale h 12 per coprire lì dove manca il medico di base o ci fosse un rifiuto».

I sindaci

I sindaci chiedono all’assessore, e ai tanti rappresentanti del territorio risposte in tempi rapidi. «I medici non hanno paura di lavorare – dice Settimo Nizzi - ma di firmare un contratto a tempo determinato. Non credo in tanti anni di aver mai visto uno sbando tale della nostra sanità ma non abbiamo detto che la colpa è di questa amministrazione regionale. Quando uno amministra ha l’obbligo di fare quello che va fatto. Se un medico non accetta la sede non bisogna accettarne supinamente il rifiuto. Ci vuole un’azione forte e definitiva». «Grazie per quello che ci ha detto oggi - commenta Ragnedda - Poteva dircelo anche in altre conferenze che abbiamo convocato. Se abbiamo deciso di proclamare lo stato di emergenza è perché la situazione è disastrosa». Uno scatto in avanti in termini di concretezza chiede il sindaco di Tempio, Gianni Addis. «Quello che occorre fare oggi è una fotografia del momento – chiosa Fabio Lai, sindaco di La Maddalena – ma vorrei evitare che passi il messaggio che è l’assessore Nieddu a non gradire gli articoli di stampa. Capisco, però, che può far paura andare in un presidio ospedaliero dove ci sono macchine vetuste e finire in Procura. Investite anche su strumenti e macchinari all’avanguardia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Per far fonte al personale che manca di concorsi ne abbiano bandito 63. Purtroppo devo dire che i giovani colleghi non accettano sedi che ritengono non confacenti, tra queste Olbia. Per alcuni la motivazione è che non sarebbero andati a lavorare in ospedali che tutti i giorni sono sulla stampa