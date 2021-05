Ospedale, i rinforzi beffa 

Altro che rinforzi. Al Pronto soccorso del San Martino non solÈo non sono arrivati i due medici del Santissima Trinità ma si rischia persino una battaglia legale perché i due “dottori” hanno contestato la decisione dell’Ats. Il direttore dei servizi sanitari ospedalieri Sergio Pili aveva confermato il loro arrivo, la delibera era stata firmata ma un professionista avrebbe ottenuto un periodo di congedo e l’altro avrebbe incaricato un legale dopo aver contestato presunte violazioni di carattere contrattuale. Il Pronto soccorso continua quindi a essere a forte rischio.

Le criticità

Non sarebbe stato risolto definitivamente il problema dei turni notturni, ma i due rinforzi avrebbero aiutato l’organico ormai ridotto all’osso. I sindacati avevano anche segnalato la difficoltà di trasferire al Pronto soccorso altri due medici da diversi reparti del San Martino per sostituire i colleghi che fino a ieri erano in prestito dalla Medicina (e che ora sono rientrati nel loro reparto). Secondo i sindacati è impensabile sguarnire altri reparti già in sofferenza e c’è il concreto timore che si possa bloccare nuovamente l’attività del presidio di soccorso in caso di emergenza sanitaria. «Per quanto ne sappiamo i nostri due colleghi del Santissima Trinità non verranno al San Martino - osserva Giampiero Sulis, segretario provinciale del Cimo - posso confermare che si sono opposti con valide motivazioni alla delibera di assegnazione al San Martino, prevista dall’Ats. Uno per motivi di carattere sanitario e l’altro contrattuale».

Il quadro

«La situazione è drammatica e si rischia veramente il collasso del reparto – ha aggiunto - La responsabile del Pronto soccorso, ieri mattina, dopo aver appreso della rinuncia dei colleghi si è recata in assessorato per trovare un’altra valida soluzione». Attualmente nel Pronto soccorso stanno operando 8, 9 medici contro i 16 previsti. «Questa carenza di personale sta mettendo a dura prova il personale costretto a turni massacranti – aggiunge Sulis - È evidente che nelle situazioni di emergenza si rischia il blocco del reparto, soprattutto la notte quando c’è un solo medico». Il rischio è di vedere nuovamente le ambulanze in attesa fuori del reparto di emergenza.

Ghilarza

«Ai responsabili sanitari ricordo che le ingenti risorse utilizzate per riaprire il Pronto soccorso di Ghilarza andavano utilizzate per potenziare il San Martino – ha ribadito il segretario Cimo - Non vedo niente di positivo nell’ospedale di Ghilarza, come si vuole fare intendere e credere all’utenza. Il Pronto soccorso del Delogu è niente di più che una guardia medica, in un ospedale dove non c’è nemmeno un posto letto e manca del tutto il personale. Non esiste un coordinamento tra i medici “in affitto” e chi sta già operando nella struttura. È un fallimento della politica sanitaria».

Diabetici

I bambini diabetici sono ancora senza i dispositivi per la misurazione del glucosio. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5S Alessandro Solinas che ha presentato un’interrogazione urgente. «A fronte di circa 48 sensori all'anno, le farmacie ospedaliere possono consegnarne appena sei. É inaccettabile». Per il consigliere pentastellato l'assessorato alla Sanità non ha ancora provveduto ad aggiornare la delibera regionale del 2016 che disciplina la fornitura dei sensori ai pazienti diabetici sardi. «I servizi sanitari dedicati ai diabetici sono tra i peggiori a livello nazionale».

Il Pronto soccorso del Delogu è niente di più che una guardia medica, in un ospedale dove non c’è nemmeno un posto letto e manca del tutto il personale. È un fallimento della politica sanitaria