Ospedale da decontaminare 

Dal 15 novembre l’ospedale di Lanusei e gli ambienti sanitari del territorio sono privi del servizio di decontaminazione ambientale. L’appalto, scaduto quattro mesi fa, era stato prolungato con un intervento finanziario interno all’Asl. A metà novembre la procedura straordinaria si è conclusa con la conseguente interruzione del rapporto con l’impresa Futura Medica di Sassari, subentrata lo scorso febbraio alla In Linea, cooperativa allontanata dopo lo scandalo giudiziario per la presunta sanificazione farlocca. Da Lanusei è continuo il pressing verso gli uffici competenti per gli acquisti dei servizi sanitari di Ats per il ripristino del servizio sospeso da 20 giorni.

Il fatto

Decontaminazione e sanificazione sono due procedure differenti. Il primo è un processo che avviene tramite la diffusione localizzata negli ambienti con l’impiego di un sistema tecnologico in grado di produrre in maniera automatica una miscela calda, formata da un vapore saturo di particelle nebulizzate di soluzione disinfettante. Una pratica che abbatte le cariche virali che circolano nell’aria e che consente il riutilizzo della superficie trattata entro pochi minuti. Nel presidio ospedaliero non si è mai interrotta l’attività esclusiva di pulizia e disinfezione portata avanti dalla Euro & Promos Fm di Udine, titolare di appalti anche in altre strutture sanitarie e di servizi dell’Isola. La società, da dicembre del 2013, è titolare del relativo appalto al Nostra Signora della Mercede.

L’inchiesta

Il pm Gualtiero Battisti, titolare dell’inchiesta giudiziaria aperta tra gennaio e febbraio scorsi, contesta il reato di frode in pubbliche forniture con riferimento all’appalto per la sanificazione dei locali dell’ospedale e degli altri presidi territoriali, tra cui le sedi delle guardie mediche di competenza dell’Asl di Lanusei. Sono sette le persone indagate. Le indagini sono scaturite in seguito a minacce perpetrate da ignoti contro i vertici dell’Asl e da denunce incrociate, provenienti per un verso dai lavoratori della In Linea, per l’altro dai vertici dell’Asl, relative a danneggiamenti dei macchinari per la sanificazione e a condotte inadempienti degli obblighi assunti dalla coop.