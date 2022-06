Ospedale, al lavoro 18 ore di fila 

Diciotto ore di fila in prima linea al Pronto soccorso. Un turno interminabile per la responsabile del reparto di emergenza e urgenza che due giorni fa si è ritrovata senza il collega per il cambio. Caso limite? Tutt’altro, anzi è una situazione che potrebbe ripetersi vista la carenza di organico del reparto. I sindacati sono già in allarme e tornano all’attacco denunciando le difficoltà e «condizioni di lavoro inaccettabili. Impensabile stare al lavoro tutte quelle ore, è illegale» ribadisce Giampiero Sulis, segretario provinciale del Cimo. Tanto più che problemi simili si registrano anche in altri reparti a iniziare dalla Radiologia.

Le difficoltà

Le criticità del Pronto soccorso si trascinano da tempo, i sindacati già in passato hanno segnalato le criticità ma la situazione non è cambiata, l’arrivo dei cosiddetti “medici in affitto” è servito a poco. Al momento l’organico è ridotto a sei medici comprese la primaria, una dottoressa ancora in maternità e un altro con alcune limitazioni per i turni. Con le ferie estive e malattie, il risultato è quello che si è verificato due giorni fa: un turno scoperto. La responsabile del Pronto soccorso, Priscilla Ongetta, che avrebbe dovuto smontare a fine serata dopo il servizio del pomeriggio, è stata costretta a lavorare anche tutta la notte. Diciotto ore tra codici rossi e gialli a garantire assistenza puntuale ai pazienti che arrivavano in Pronto soccorso.

I disagi

Dalla prossima settimana casi simili potrebbero ripetersi, i turni scoperti potrebbero essere tanti e al momento non ci sono soluzioni. Lunedì prossimo ad esempio il medico che farà il turno pomeridiano potrebbe dover proseguire tutta la notte. «Non solo è inaccettabile – ribadisce il segretario del Cimo, Sulis – ma è illegale. Non si può andare avanti in questo modo». Per contratto il personale sanitario non può stare al lavoro più di 12 ore consecutive; poi vista l’emergenza ci sono i medici che, con grande responsabilità e dedizione al proprio compito e ai pazienti, non smontano prima di aver completato le visite (come la responsabile del Pronto soccorso due giorni fa) «ma resta una situazione fuori legge e la denunceremo» conclude. Problemi anche in Radiologia dove fra alcuni casi Covid e ferie, mancano 4 specialisti su sette: turni scoperti, il reparto è alla paralisi. E se si blocca la Radiologia, rischia di fermarsi anche il Pronto soccorso.