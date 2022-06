Ospedale, addio medici in pensione 

Contratti Covid in scadenza, il rinnovo è una chimera. Un mini esercito di camici bianchi in pensione rischia di non vedersi rinnovato il contratto. A causa dell’emergenza pandemica e dello stress a cui erano sottoposti i presidi sanitari, molti di loro erano stati chiamati a sopperire alle carenze di personale. Al 30 giugno prossimo, questi contratti scadranno e loro dovranno lasciare reparti e corsie, nonostante siano ancora sguarniti di personale medico (carenza cronica a livello nazionale che si acuisce nelle aree lontane dai grossi centri e più attrattivi). A quindici giorni dalla scadenza del contratto l’incertezza regna sovrana. Non è ancora previsto, nonostante altre Regioni abbiamo già adottato le misure per prorogarli e garantirsi le prestazioni dei medici, in un contesto dove sono sempre meno.

Lacune

Il Nostra Signora della Mercede non ne è immune e alcuni dei principali reparti subirebbero un forte arresto. In chirurgia, l’endoscopia potrebbe rimanere un miraggio, in Radiologia potrebbe non essere più possibile fare le mammografie. In quest’ultimo reparto, potrebbero essere due i medici che non torneranno al lavoro.

Il sindacato

La segretaria territoriale Uil-Fpl Aurelia Orecchioni rimarca la necessità di tenere attivi i servizi sul territorio, soprattutto nell’era post Covid. «Se non dovessero essere confermati i radiologi e l'endoscopista sarebbe una grossa perdita per il nostro territorio, stanno assicurando un importante contributo allo screening mammario e allo screening del colon retto, rimasti fermi per troppo tempo per la pandemia e per mancanza di medici». Infatti il timore riguarda proprio l’attività di prevenzione e di screening, che in fase pandemica sono stati trascurati. Criticità in arrivo anche per l’igiene pubblica: sono solo due i medici presenti e uno dovrebbe andare in pensione a fine mese. Un’emorragia di camici bianchi che non accenna ad arrestarsi e che crea continui apri e chiudi nei reparti dell’ospedale ogliastrino, Pediatria su tutti.