Ospedale a pezzi, lettera al ministro 

La crisi dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili arriva a Roma all'indirizzo del ministro della Salute Roberto Speranza. È stato il sindaco di Escolca e consigliere regionale Eugenio Lai a chiedere un intervento nei confronti della Regione per salvare il piccolo ospedale di provincia. «È opportuna una seria rivalutazione dei servizi sanitari e dell’intero organico dell’ospedale San Giuseppe basata sull’effettivo fabbisogno assistenziale dei cittadini e non su valutazioni esclusivamente contabili e di opportunità», scrive Lai.

I numeri

Dal 2019 si è passati da 45 medici specialisti ambulatoriali ai 32 attuali, anche se ne servirebbero almeno 63. Il personale dirigente medico è passato da 42 dipendenti del 2019 ai 20 del 2021, determinando situazioni di emergenza in tutti i reparti. La Chirurgia, come spesso denunciato da amministratori e comitato “Sanità bene comune” risulta praticamente chiusa, il Pronto soccorso è al collasso e la Medicina opera con diverse unità in meno rispetto a quelle richieste dalla mole di lavoro. «L’ospedale di Isili – ha scritto Lai – pur essendo un punto di riferimento per la popolazione dei comuni dell’interno del Sarcidano, Barbagia di Seulo, parte della Marmilla e Trexenta, da diverso tempo è vittima di continui ridimensionamenti dei servizi assistenziali e del personale sanitario che hanno determinato inevitabili inefficienze in termini di assistenza ospedaliera e territoriale». Una situazione che ha visto un decadimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a svantaggio delle persone più fragili e anziane. Per arrivare a questi numeri in pochi anni sono bastati una drastica riduzione delle assunzioni, dei pensionamenti e i continui trasferimenti in altre sedi del personale dipendente. «Questa situazione – ha aggiunto Eugenio Lai – non garantisce la fruizione dei necessari turni di riposo, in ottemperanza al contratto collettivo di lavoro, con il rispetto dell’organizzazione oraria e dei turni di servizio». A tutto questo di recente si è aggiunta la condizione della farmacia ospedaliera aperta per poche ore solo un giorno ogni due settimane. Il servizio Cup nell’ultimo periodo garantisce il servizio appena due pomeriggi alla settimana per pochissime ore. Nonostante i continui solleciti e i ripetuti incontri dell’ultimo periodo mancano risposte da parte della direzione dell’Ats Sardegna e dell’Assl di Cagliari.

L’appello

«È necessario attuare una programmazione all’altezza del periodo storico che stiamo vivendo omogenea in tutto il territorio regionale, ma nonostante le rassicurazioni e gli impegni presi dall’assessore regionale della Sanità a favore delle piccole strutture ospedaliere dell’interno persiste la progressiva destrutturazione del presidio di Isili», ha concluso Lai.

