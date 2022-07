Ortopedia, stop ai ricoveri 

Lo stop di Ortopedia segue la recente chiusura di Nefrologia, reparto accorpato a Medicina e Geriatria, dove il super lavoro per i medici superstiti diventa ogni giorno più pesante. Ora fanno sentire la loro voce anche i pazienti nefropatici e i trapiantati. In una lettera esternano «un sentimento di disperazione» e fanno un appello: «Imploriamo la direzione generale dell’ospedale San Francesco di tornare sui passi del buonsenso e di lasciare aperto il reparto, disposti a collaborare con i medici e a sopportare insieme eventuali disagi».

Nel reparto di Ortopedia restano in servizio due medici e il direttore. Troppo pochi per garantire assistenza e turni. Così la direzione del presidio ospedaliero, che fa capo ad Antonella Tatti, dispone la sospensione dei ricoveri. Fino a quando non si sa. Una sola certezza: «Potrà essere garantita l’assistenza nelle 24 ore e reperibilità notturna per i soli pazienti attualmente ricoverati nell’unità operativa di Ortopedia».

Se per il Pronto soccorso la chiusura è scongiurata, pur restando l’emergenza, per Ortopedia arriva lo stop. Il reparto del San Francesco, rimasto a corto di medici, si ferma: niente ricoveri e pazienti dirottati verso altri ospedali dell’Isola. È l’ultima tegola per una sanità pieni di affanni che senza operatori in numero adeguato non riesce a tamponare falle sempre più ricorrenti e preoccupanti.

Se per il Pronto soccorso la chiusura è scongiurata, pur restando l’emergenza, per Ortopedia arriva lo stop. Il reparto del San Francesco, rimasto a corto di medici, si ferma: niente ricoveri e pazienti dirottati verso altri ospedali dell’Isola. È l’ultima tegola per una sanità pieni di affanni che senza operatori in numero adeguato non riesce a tamponare falle sempre più ricorrenti e preoccupanti.

In corsia

Nel reparto di Ortopedia restano in servizio due medici e il direttore. Troppo pochi per garantire assistenza e turni. Così la direzione del presidio ospedaliero, che fa capo ad Antonella Tatti, dispone la sospensione dei ricoveri. Fino a quando non si sa. Una sola certezza: «Potrà essere garantita l’assistenza nelle 24 ore e reperibilità notturna per i soli pazienti attualmente ricoverati nell’unità operativa di Ortopedia».

L’appello dei malati

Lo stop di Ortopedia segue la recente chiusura di Nefrologia, reparto accorpato a Medicina e Geriatria, dove il super lavoro per i medici superstiti diventa ogni giorno più pesante. Ora fanno sentire la loro voce anche i pazienti nefropatici e i trapiantati. In una lettera esternano «un sentimento di disperazione» e fanno un appello: «Imploriamo la direzione generale dell’ospedale San Francesco di tornare sui passi del buonsenso e di lasciare aperto il reparto, disposti a collaborare con i medici e a sopportare insieme eventuali disagi».

La lettera

I pazienti riconoscono il gran lavoro dei medici, ma danno voce ai timori di dover correre a Cagliari o a Sassari di fronte alle loro fragilità senza un punto di riferimento fondamentale al San Francesco, dove arrivano da tutta la provincia. «I quattro nefrologi del reparto si fanno in mille per coprire tutti i turni e le esigenze, disposti al sacrificio. Non vogliono essere eroi né santi ma professionisti veri che vogliono salvaguardare i loro numerosi pazienti da pesanti calvari e destabilizzazione anche psicologica», sottolineano. E poi: «Tra noi e il reparto c’è un cordone ombelicale che garantisce la vita. Dobbiamo pensare che possiamo essere lasciati allo sbando, che non possiamo contare sull’ancora di salvezza? O che dobbiamo essere lasciati a elemosinare un posto nei reparti di Medicina e Geriatria, sempre strapieni, e con pazienti in barella e nei corridoi? I nefropatici non chiedono un angolino dove capita ma hanno bisogno del loro reparto».

L’ispezione

«La situazione è gravissima», commenta la parlamentare Mara Lapia dopo la visita ai reparti accorpati. Parla di «medici di frontiera, stanchi e sfiancati, che rischiano la loro salute e la professione» e di carenza anche di ausiliari perfino per accompagnare un anziano deceduto alla cappella. Lei venerdì fa un’ispezione al Pronto soccorso assieme ai carabinieri del Nas. Visita che si protrae fino al pomeriggio facendo tappa nei reparti accorpati. I controlli non sarebbero finiti. Già domani gli uomini del Nas potrebbero tornare nelle corsie del San Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata