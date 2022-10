Ortopedia, reparto fratturato  

Difficoltà in Medicina dove per i 40 posti letto (con una media costante di 10-12 appoggi in altri reparti, che sono diventati anche 20) ci sono appena 12 medici (compresa una in maternità): ed è l’unico reparto per un bacino di 170 mila abitanti. Condizioni di lavoro al limite, tanto che negli ultimi due anni diversi medici si sono dimessi, altri due sono pronti a fare le valigie e altri sono a rischio trasferimento. «Nell’ultimo incontro tra sindacati e azienda ci è stato comunicato che sono arrivati rinforzi – sottolinea Sulis – però per un medico che arriva altri vanno via». Scelta quasi inevitabile viste le difficoltà. «Ci sono state fatte tante promesse ma gli accordi sono stati disattesi – va avanti – anche le risorse stanziate per le prestazioni aggiuntive coprono a malapena il 38 per cento della rendicontazione dell’Asl». Il San Martino finora non ha mai chiuso «grazie ai sacrifici e all’impegno del personale – ripete il segretario – ma poi ci ritroviamo sottopagati e sotto organico».

San Martino in emergenza permanente effettiva, o quasi. Da Medicina a Ortopedia il triage è sempre codice rosso: manca personale, reparti al collasso. «Un paziente con frattura al femore rischia di aspettare anche 15 giorni per l’intervento» è l’allarme dei sindacati dopo che nei giorni scorsi il primario ha informato l’Asl che non ci sono medici a sufficienza per coprire alcuni turni notturni.

Ortopedia

Il primario Andrea Ruiu ha chiesto quindi di dirottare eventuali nuovi pazienti fratturati in altri ospedali. La situazione è sempre più delicata, i sindacati con il Cimo in testa da mesi rilanciano l'allarme. In Ortopedia in organico figurano 10 medici più il primario ma uno è esentato dalla sala operatoria, da turni notturni e festivi per motivi di salute. Un altro è stato trasferito a Cagliari per motivi di famiglia e non è stato sostituito; un altro andrà in pensione a dicembre, uno l’anno prossimo e un altro si è licenziato per trasferirsi fuori Sardegna. «La situazione è difficile – osserva il segretario provinciale Cimo, Giampiero Sulis – l’attività di sala continuerà ma, se ci dovessero essere venti pazienti da operare, con 5 medici sarà una vera impresa». Anche perché oltre al reparto e agli interventi, c’è pure l'attività di ambulatorio.

I reparti

Le criticità

Altri problemi in Pneumologia dove è rimasto solo un medico (fino a giugno erano 4), in Endoscopia dove sono rimasti 2 camici bianchi. In Anestesia e rianimazione 14 medici più il responsabile (compresi una che sta a Ghilarza e sta per andare in pensione, e due vincitori di concorso che si trasferiranno). Con questo organico si è ridotta notevolmente l’attività della sala operatoria con pesanti ripercussioni sui reparti chirurgici e tempi d’attesa lunghissimi per l’attività programmata. Non va meglio in Radiologia: al Dea resteranno 5 radiologi h 24 più uno con limitazioni d’orario, uno nuovo e il direttore (che di solito non fa i turni). Da anni non si eseguono Tac e risonanze magnetiche per esterni. Ieri l’annuncio della convenzione con tre medici per la Day surgery di Ghilarza e per Bosa: 3 mesi, per ognuno circa 40 mila euro al mese. Nessun rinforzo invece per la sala operatoria del San Martino.

