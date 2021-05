Ortopedia, il reparto è una scatola vuota 

Ortopedia avrà pure riaperto ma i pazienti vengono trasferiti e operati a Nuoro e in altre strutture. Come è accaduto a un nonnino di 88 anni qualche giorno fa. Colpa delle carenze di personale che rende il reparto operativo solo sulla carta. M ancano medici, ma scarseggiano anche gli infermieri e gli operatori socio sanitari. I camici bianchi sono solo tre più il direttore della struttura, quando da copione dovrebbero essere otto gli specialisti in servizio. Il comparto infermieristico (dodici in pianta organica) è dimezzato. Scarseggiano anche gli operatori socio sanitari, che dovrebbero essere almeno quattro. Numeri che dicono tutto.

Il sindacato

La segretaria territoriale della Uil Fpl, Aurelia Orecchioni, 51 anni, rimarca i disagi che un reparto senza medici può causare ai pazienti ogliastrini e ricorda l’aumento di accessi durante il periodo estivo. «Se non arriva immediatamente il personale necessario è inutile fare proclami. Il reparto resterà una scatola vuota e gli utenti ogliastrini continueranno a fare i pendolari. Inoltre, ricordiamo che sta arrivando la stagione turistica che comporterà un aumento degli utenti che si rivolgeranno al Pronto soccorso e anche all’Ortopedia». Per ora, al netto dei trasferimenti, i pazienti ortopedici operati stanno trovando ospitalità nell’unità operativa di chirurgia, nell’ottica di una normale collaborazione.

La direzione

Il commissario Ugo Stochino, 67 anni, pone l’accento sull’importanza dei direttori di ruolo per dare continuità ai servizi sanitari. «In Ortopedia stanno arrivando gli infermieri, soprattutto neolaureati. Qualcuno è già operativo. Il reparto ha riaperto con le forze che ha, ma con la collaborazione della Chirurgia si sta cercando di fare un buon lavoro. L'obiettivo è arrivare a compiere tutte quelle che sono le prerogative del reparto, ma ci arriveremo per gradi. La mia speranza è che in tempi brevi si espletino i concorsi per i primariati di ruolo in tutte le unità operative. Una volta che diventiamo Asl autonoma avremmo più possibilità di dare più risposte alla popolazione». Il reparto di Ortopedia è rimasto chiuso per parecchi mesi, proprio per la mancanza di personale medico che non è incentivato a scegliere l’Ogliastra come sede di lavoro. Per dare maggiore appeal al Nostra Signora della Mercede, istituzioni e parti sociali hanno più volte chiesto la nomina dei primari.

