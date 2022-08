Ortofrutta, l’Isola va oltre la crisi 

Emergenze e difficoltà trasformate nell’arco di pochi mesi in opportunità di sviluppo e profitto. Siccità, caro materiali e mancanza di manodopera hanno infatti segnato negativamente la stagione agricola sarda, ma non tutte le criticità sono venute per nuocere.

«Anche dalle situazioni di crisi e di difficoltà, se alcune variabili produttive e climatico-ambientali trovano l’incastro giusto, possono nascere a volte esperienze virtuose nella coltivazione di angurie, meloni e pomodori da industria per le conserve», hanno confermato i vertici regionali di Confagricoltura. «È quanto accaduto in questi mesi in Sardegna, soprattutto in quelle aree con maggiore vocazione verso le colture ortofrutticole».

Opportunità

Sì, il lungo elenco di controindicazioni e ostacoli alla stagione della semina e del raccolto ha spinto inaspettatamente gli operatori verso scelte che a conti fatti si sono rivelate lungimiranti.

«L’enorme aumento dei costi di produzione, tra carburante agricolo, energia, concimi, piantine da vivaio, mancanza di manodopera, e i timori che la pandemia potesse condizionare, con nuove restrizioni, il comparto turistico e della ristorazione durante l’estate, ha portato molti agricoltori a ridurre la semina di alcuni prodotti», spiega il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele. «Su meloni e angurie abbiamo avuto una contrazione tra il 20% e il 25% delle superfici, mentre sui pomodori da industria si supera il 35%. La diminuzione dei raccolti ha tuttavia permesso quest’anno di governare il mercato con prezzi dignitosi riconosciuti agli agricoltori, evitando inoltre, per la prima volta da tanto tempo, di mandare i frutti al macero perché stoccati nei magazzini e non richiesti nei punti vendita».