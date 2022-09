Ortobene modello Alto Adige 

La locomotiva dello sviluppo turistico e ambientale della città e non solo, a cui aggiungere passo dopo passo nuovi vagoni nel progetto di valorizzazione. È la visione del monte Ortobene del futuro, secondo Andrea Soddu, raccontata dopo l’approvazione in Consiglio comunale del regolamento della Zps e del piano della Viabilità. «Le aree di tutela - sottolinea il primo cittadino – sono lo strumento attraverso la quale si fa il turismo delle zone interne. In tutto il mondo le zone che attraggono sono i parchi nazionali, che siano negli Stai Uniti, in Africa o in Europa. Sono lo strumento di valorizzazione, l’esempio è l’Alto Adige che fa 25 milioni di presenze turistiche all’anno e dove ci sono 17 Zps e parchi naturali. Ci vorrà tempo ma siamo convinti sia la strada giusta».

Protezione e sviluppo

Soddu chiarisce subito le regole della zona 1 a massima protezione dove le manifestazioni organizzate oltre le 10 persone debbono essere autorizzate. «Non c'è alcun numero chiuso, ma la necessità secondo le direttive europee di non mettere a rischio le specie che in quelle zone particolarmente impervie nidificano. Si tratta di una piccolissima porzione degli oltre duemila ettari dell’Ortobene, già inaccessibile per la sua conformazione orografica. Regole uguali ci sono a Molentargius per i fenicotteri o nei parchi delle Alpi che hanno una rete escursionistica che si sviluppa salvaguardando la natura. Il regolamento è la conseguenza di una scelta sulla Zps avviata dalle precedenti amministrazioni». Si protegge l'aquila reale e il falco pellegrino «attrattori naturalistici unici – ricorda Soddu . Non dimentichiamo che nella zona 1 c’è punta Gurturios, un domani le regole aiuteranno a rivedere volteggiare anche l’avvoltoio come nel Novecento»

Itinerari e pinnettos

Col regolamento arriverà il piano della viabilità «che - precisa il sindaco -permetterà di ampliare la rete sentieristica, oltre ai sentieri 101 e 102. Principale strumento di valorizzazione turistica, consentirà di offrire itinerari che vanno dalla mezz’ora di percorrenza fino alle 10 ore di camminata e dare anche ai bikers percorsi a loro dedicati». Una rete dotata di cartellonista,e le aree comunali affidate con convenzione a Forestas «che gestirà la manutenzione dei sentieri, il ripristino di antichi pinnetos e una presenza occupazionale».