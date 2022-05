Orti urbani, spesa più leggera 

I vantaggi sono almeno tre: si sottrae una porzione di territorio all’incuria, si creano nuovi spazi di verde urbano e soprattutto si favoriscono le relazioni sociali. A Oristano i cittadini con il pollice verde sono pronti a mettere a frutto i 38 orti urbani assegnati dal Comune in via Anglona. A gestirli per i prossimi tre anni, alcuni in forma condivisa, saranno trentotto famiglie, dieci anziani e un’associazione, selezionati tra i sessantuno richiedenti.

Il progetto

L’iniziativa non è nuova, il progetto pilota risale al 2014, quando per la prima volta, tra i palazzoni del quartiere di Torangius spuntarono i primi filari di ortaggi. «Con l’ultimo bando, in continuità con l’iniziativa avviata negli anni passati - fanno sapere dal Comune - l’assessorato all’Ambiente ha voluto stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero dei cittadini residenti in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale». Un colpo (di zappa) alla noia e l’altro alla crisi, senza tralasciare i benefici per la salute, considerato che uno degli obiettivi è «stimolare la formazione dei cittadini verso una cultura della preferenza della qualità dei prodotti alimentari per promuovere un’alimentazione sana e sicura». Dal produttore al consumatore, dunque, trasformando aree incolte in giardini ordinati e produttivi. Gli appezzamenti, per i quali gli assegnatari pagheranno un canone annuo, che a seconda delle dimensioni del terreno va dai 25 ai 40 euro, dovranno essere utilizzati per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti a uso del concessionario.

La varietà

Pomodori, melanzane, cetrioli, patate o fragole: vanga e rastrello alla mano, per una cinquantina di residenti è tempo di mettersi all’opera. «Il progetto è nato per favorire la riqualificazione di aree dismesse e terreni agricoli inutilizzati, arginando il consumo di territorio, mitigando le situazioni di marginalità e degrado e migliorando il paesaggio urbano» spiegano ancora dall’assessorato all’Ambiente. Se poi consente ai cittadini di risparmiare sulla spesa, portando in tavola prodotti a chilometro zero, meglio ancora.