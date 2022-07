Orro+Egonu e l’Italia va 

Turchia 0

Italia 3

Turchia : Karakurt 14, Erdem 11, Gunes 8, Baladin 7, Sahin 5, Şahin 1, Boz 1, Aydin 1, Akoz (libero). Allenatore Giovanni Guidetti.

Italia : Egonu 26, Bosetti 11, Danesi 9, Pietrini 8, Chirichella 4, Orro 1, De Gennaro (libero). Allenatore Davide Mazzanti.

Parziali : 18-25, 26-28, 22-25.



Palla alzata in cielo, freddezza, ace. Poi, l'esultanza di campo e panchina per una vittoria firmata ancora dall'inarrestabile Paola Egonu. Davanti al caldissimo pubblico dell'Ankara Sports Hall, l'Italia schianta con un 3-0 da urlo le padrone di casa della Turchia e si mette in tasca il biglietto per la finale di Nations League. Un traguardo da sogno per Alessia Orro e per tutto il gruppo del ct Davide Mazzanti, ancora una volta grande protagonista del panorama pallavolistico internazionale a poco meno di un anno di distanza dalla conquista dell'Europeo.

Convinzione

Pronti, via! e le azzurre partono subito forte con un netto 25-18 nel primo set. La Turchia lotta, risponde con gli attacchi di Karakurt (14 punti) e Erdem (11) ma l'Italia resiste, ribatte e si fa trovare sempre pronta. Alessia Orro smista perfettamente il gioco e recupera palloni decisivi in difesa. Anna Danesi, nel frattempo, abbassa la saracinesca e fa sentire la forza dei propri muri (5 in totale) alle combattive avversarie turche. Paola Egonu (26 punti) e Caterina Bosetti (11), poi, fanno il resto, mettendo in campo una prova di spessore in fase di attacco. Sono gli elementi chiave del match che, sommati, si traducono numericamente in un sofferto 26-28 nel secondo parziale e un 25-22 nell'ultimo atto di una semifinale dominata per lunghi tratti dall'Italia.

Ultimo ostacolo

Dopo aver collezionato 10 vittorie consecutive e aver superato Cina e Turchia nella fase a eliminazione diretta della Vnl, per le azzurre è subito partito il countdown finale. Questo pomeriggio, alle 17.30, la Nazionale è attesa dall'ultima, decisiva sfida della competizione. Davanti ad Alessia Orro e compagne, quel Brasile già battuto per 3-1 nella Pool 2 che ieri pomeriggio ha superato in rimonta e con lo stesso punteggio (25-14, 18-25, 24-26, 19-25) la Serbia del ct italiano Daniele Santarelli.