Orro, l’oro europeo è soltanto l’inizio 

Domenica si è infortunata, ma i sostenitori della Vero Volley Monza possono tirare un grosso sospiro di sollievo. La distorsione alla caviglia sarebbe meno grave del previsto e Alessia Orro si prepara a tornare in campo. L’atleta originaria di Narbolia, 23 anni, racconta in questa intervista le sue emozioni per una stagione trionfale: la medaglia d’oro con la Nazionale al campionato europeo, in cui ha ricevuto il premio come miglior palleggiatrice, e i quarti di finale all’Olimpiade di Tokyo sono la conferma di una consacrazione personale tuttavia ben radicata alle origini. Dopo l’Europeo ha fatto il giro delle Tv e dei siti web l’abbraccio commosso al nonno Peppino, cui simbolicamente ha messo la medaglia al collo. «Ha 88 anni e fino a non molto tempo fa veniva, accompagnato da mia madre, a vedere le mie partite», dice Orro. «Adesso non riesce, ma è giusto che mi segua da casa».

Subito un aggiornamento sull’infortunio: recupererà velocemente?

«Lo spero. Sto lavorando a parte, attendo i riscontri medici».

Contro chi giocherete?

«All’orizzonte c’è il Bisonte, impegno molto duro».

Conegliano, la capolista di A1, ha perso dopo due anni.

«Siamo terze e i giochi non sono ancora decisi. L’obiettivo è provarci fino all’ultimo, magari dopo aver recuperato le infortunate. Del resto, non è ancora terminato il campionato d’andata».

Il 2021 per il volley italiano è stato trionfale.

«Sì. Dopo tanti anni in cui non si riusciva a vincere, il secondo posto al Grand Prix e la ciliegina sulla torta dell’oro all’Europeo hanno catalizzato l’attenzione sul nostro movimento».

Il suo bilancio personale.

«Credo di essere cresciuta a livello tecnico-tattico e anche in termini di esperienza. È chiaro che, soprattutto dopo l’Europeo, tutti si aspettano miglioramenti costanti anche in termini di leadership, ma non dimentichiamo che ho appena 23 anni».

Chi l’ha instradata al volley?

«Mia madre Caterina. È stata lei a trasmettere a me e a mia sorella Sara, che ora gioca nell’Alfieri Cagliari, la passione per questo sport».

Quando ha capito che sarebbe potuta diventare una professionista?

«Mi ci sono ritrovata. Ho lasciato l’Isola nel 2013, dopo le esperienze con la Narboliese, la Sanverese e a Oristano. È stato tutto così veloce e confermarsi a certi livelli è una sfida che dipende da tante variabili. Considerate le difficoltà, non possono mancare lavoro, concentrazione e sacrifici».

Come si svolge la giornata tipo di una campionessa d’Europa?

«Facciamo due allenamenti al giorno, non sempre negli stessi orari. Il tempo libero è limitato alla pausa pranzo».

Studia?

«Ho il diploma in Scienze Umane e mi sono fermata lì».

È scaramantica?

«Sì. Ho i miei riti fissi prima delle partite».

Com’è la Sardegna vista dalla Brianza?

«Mi manca tanto. Purtroppo, per gli impegni di campionato, non potrò tornare per Natale: forse verranno qui i miei genitori».

La prima cosa che fa quando rientra nell’Isola?

«Trascorro molto tempo con i familiari e gli amici».

Qual è, secondo lei, lo stato di salute della pallavolo sarda?

«Direi che è buono: una crescita ulteriore dipende dagli investimenti che saranno fatti. Le manifestazioni organizzate la scorsa estate sono state un grande spot per il volley».

Se una squadra sarda dovesse salire di categoria, accetterebbe di tornare, magari a fine carriera?

«Perché no?».

Che cosa sogna per il dopo volley?

«Di sicuro una famiglia. Ma è ancora presto per pensarci».

