Orro cerca un altro titolo  

«Voglio vincere il più possibile». Parlava così Alessia Orro il 17 maggio scorso mentre ci confidava i suoi obiettivi futuri. Una dichiarazione d'intenti che sembra assumere ancor più valore a poche ore dalla fase finale della Nations League che prenderà il via domani ad Ankara. Dopo il secondo posto nella serie scudetto con il suo Vero Volley Monza, la pallavolista sarda è rientrata in nazionale dopo quasi un anno di assenza. Nella sua mente, ora, ecco due pensieri fissi: tornare protagonista assoluta in azzurro e bissare lo strepitoso trionfo nell'europeo dello scorso anno. Una manifestazione nella quale la giovane cresciuta nell'Ariete Oristano aveva alzato al cielo anche il premio di miglior palleggiatrice.

Rivincita

“Alessia c'è”. In vista della terza pool di una Vnl entrata ormai nel vivo, il ct Davide Mazzanti l'aveva di nuovo inserita nella lista delle convocate. Una notizia festeggiata sui social dall'atleta sarda postando una foto in maglia azzurra accompagnata da un eloquente “Back in office”. Pochi giorni dopo, poi, è arrivato l'esordio nel match contro la Polonia. La vittoria numero sette per la Nazionale in un girone chiuso al terzo posto (29 punti) dietro Brasile e Stati Uniti e davanti alla Cina, avversaria dell'Italia proprio nel quarto di finale in programma giovedì alle 14. Una sorta di remake della sfida giocata durante le ultime olimpiadi quando le azzurre, prime nel loro girone, rimediarono un pesante ko e complicarono parecchio il proprio percorso nella manifestazione. Reduci dalla vittoria contro la Thailandia, le ragazze di Mazzanti andranno così a caccia del pass per le semifinali per poi tentare l'assalto al titolo. Un obiettivo che, se raggiunto, si trasformerebbe nel biglietto da visita migliore da presentare alle porte del mondiale in scena a settembre.

Azzurri da dieci

A quasi 3000 chilometri di distanza da Ankara, intanto, è festa grande per la super nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi. Grazie al 3-0 di domenica scorsa nella sfida giocata a Danzica contro l'Olanda, gli azzurri hanno infatti chiuso il girone di Vnl al primo posto con 10 vittorie e 31 punti. Uno score da urlo in vista dei quarti di finale in programma il 20 luglio. A supportare il team capitanato da Simone Giannelli nel match contro gli stessi olandesi, ecco già pronto il pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede delle attesissime Finals tutte italiane che vedranno protagoniste anche Polonia, Iran, Stati Uniti, Brasile, Francia e Giappone. Un appuntamento da non perdere per una nazionale affamata di successi.

