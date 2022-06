Orrì, il parcheggio ai privati 

Sul lido di Orrì il parcheggio è affare dei privati. Fatta eccezione per la settantina di aree di sosta sull’asfalto, la gestione pubblica è completamente sparita. Il Comune, che non ha ancora canalizzato la procedura per l’affidamento del servizio dopo l’addio della Project Automation, si è defilato e l’area della famiglia Balzano è stata rilevata in locazione da Nicola Depau, operatore turistico di Tortolì con interessi sul litorale: è titolare dello stabilimento balneare Maty beach, dirimpetto all’area sterrata, contenitore naturale per oltre 250 auto. Quando il Comune affiderà il nuovo servizio di gestione, non interesserà questa fetta del lido di Orrì. Almeno per il momento.

La novità

Il malumore in riva al mare stava salendo proporzionalmente alla temperatura. È fatto noto che a Orrì, epicentro del turismo balneare sul litorale di Tortolì, sia radicata l’emergenza viabilità. Nelle ultime settimane hanno protestato tutti, dagli automobilisti ai proprietari degli stabilimenti, perché non c’era un minimo di chiarezza sulle aree parcheggi. Ora un privato ha scongiurato quella che poteva essere un’autentica beffa per la spiaggia più rinomata del territorio.

Nicola Depau ha rilevato temporaneamente l’area della famiglia Balzano che, negli ultimi otto anni, il Comune acquisiva e, attraverso un’ordinanza adeguata, metteva nella disponibilità della Project. Con il contratto tra ente e società scaduto lo scorso novembre, l’imprenditore ha colto la palla al balzo e ha raggiunto un accordo con i proprietari del terreno. «È doveroso ringraziare i Balzano per averlo messo a disposizione, così come è giusto citare l’amministrazione per l’intermediazione», ha detto Depau, 43 anni. Il costo? «Quattro euro al giorno, senza possibilità di abbonamento».

La geografia