Orologiaio, mestiere senza tempo 

Negli anni le riparazioni di orologi hanno iniziato a diminuire, capitava anche che alcuni clienti chiedessero di aggiustare dei gioielli, per questi motivi e per soddisfare il desiderio di creare Marco si cimenta in vari corsi per diventare orafo di professione.

La grande insegna è visibile da corso Umberto: la bottega di via Cairoli, a Tortolì, è di due tra gli ultimi orologiai rimasti in Ogliastra. Il banco è disseminato di orologi di ogni tipo, da polso e da tavolo, pezzi antichi che risvegliano ricordi, tanti piccoli lavoretti che richiedono tempo, pazienza e cura del dettaglio. Laboratorio e punto vendita insieme, un piccolo spazio d’amore e creazione.

La storia

Tutto inizia nei lontani anni ‘50, quando Giovanni Lai, apprendista all’interno della storica oreficeria Murru, impara il mestiere di orologiaio. Oggi i figli, dopo aver appreso l’arte al fianco del loro padre, seguono con passione le sue orme: Pierpaolo, 63 anni, il fratello maggiore, si occupa della riparazione di orologi, mentre Marco, 58, anni, si dedica alle riparazioni di oreficeria e alla creazione artistica di pezzi unici. «Abbiamo la possibilità di lavorare in due perché ci siamo evoluti – spiega Pierpaolo - ampliando il servizio con le riparazioni di oreficeria e con la vendita dei gioielli».

Resistenza attiva

I fratelli Lai resistono al cambiamento dei tempi e delle mode, sono come dei dottori che curano con delicatezza e rispetto l’anima degli oggetti, oggetti anche datati, ma con un valore affettivo enorme. Un lavoro che richiede sacrificio e smisurata passione. «Passiamo dalle 10 alle 14 ore all’interno del laboratorio – racconta Marco – ma il guadagno non è mai rapportato al tempo e alla fatica. Non so se consiglierei questo mestiere a un giovane, certamente sarebbe un peccato far sparire questa professione; l’artigiano offre un servizio alla società», conclude. In tempi in cui si è abituati al consumo ossessivo, a sostituire oggetti non funzionanti con dei nuovi di zecca - perché portarli a riparare richiederebbe sforzo, attesa e cura - il lavoro di orologiaio sembrerebbe desueto. Fuori moda. Invece no, ci sbagliamo tutti. Resistere e continuare ad offrire un servizio, con garbo e passione, è la missione dei fratelli Lai. Un vero atto di coraggio, ai giorni nostri.

