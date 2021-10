Oristano serenissima, Nuoro la più violenta 

Due primati contrapposti, due facce della stessa medaglia coniata dalla geografia del crimine. Oristano, la più tranquilla d’Italia; Nuoro la più turbolenta, specializzata come nessun’altra in assalti alle Poste, omicidi ed estorsioni. Insomma la Sardegna non si fa mancare nulla, almeno da quanto emerge dalla classifica del Sole 24Ore che ieri ha pubblicato l’indice di criminalità delle province italiane. Su 106 la maglia nera spetta a Milano. Fotografia sarda: Cagliari è 81esima, Sassari invece è la 50esima, molto vicino a Nuoro che si classifica al numero 48.

Oristano

La terra di Eleonora d’Arborea è nuovamente in vetta. Con 2582 denunce è ancora la più tranquilla del Paese. Dallo studio infatti risulta essere la provincia dove si registrano meno scippi, danneggiamenti, truffe e frodi informatiche. Ma anche sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, lesioni dolose, omicidi volontari e furti. C’è però un ma. Nella classifica relativa infatti agli omicidi colposi, l’Oristanese registra il dato peggiore tra le province sarde. Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu commenta il risultato: «Ancora una volta una fonte autorevole certifica una eccellenza della nostra città e della provincia. Da tanti anni Oristano è in vetta a questa speciale classifica elaborata dal Sole 24Ore sui dati del Ministero dell’Interno e dell’Istat. Sono dati che ci inorgogliscono e ci spingono a fare sempre meglio per difendere il nostro titolo di città tranquilla. Non è un caso se a un assessore ho affidato la delega alla Sicurezza che per noi è un valore primario». Detto con le parole dell’assessora, Maria Bonaria Zedda «un valore fondamentale per i cittadini, ma anche per chi vuole fare impresa. Il dovere delle istituzioni è agire per preservarlo. In questo senso si devono leggere le iniziative varate in questi anni per la sicurezza urbana, gli accordi inter-istituzionali e le politiche giovanili ma anche azioni concrete come la videosorveglianza, uno dei validi deterrenti contro certi tipi di reati».

Nuoro

La medaglia, anche questa volta, è di quelle che nessuno vorrebbe vincere. Tra i singoli reati, la provincia di Nuoro è quarta in Italia per le estorsioni e nona per gli omicidi volontari commessi. Ma c’è un primato negativo nazionale in cui Nuoro spicca, è quello per il numero di rapine negli Uffici postali, 4 nel 2020. Uno di questi era costato anche il ferimento (era l’ottobre di un anno fa) di una giovane carabiniera investita da una pioggia di proiettili esplosa dai rapinatori per coprirsi la fuga dall’ufficio postale di Fonni. Nuoro, secondo la classifica stilata dal Sole24 Ore, si conferma la provincia meno sicura della Sardegna, 48esimo posto; vicinissima c’è Sassari, due postazioni sotto. «Mi pare che la posizione in fatto di sicurezza e criminalità della provincia di Nuoro, sia molto meglio di quella di 30 anni fa – sottolinea il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu – è la 48esima, vorremmo che fosse la prima tra le più sicure, ma i numeri sono comunque bassi. Sono classifiche che vanno lette in una chiave contestualizzata, rispetto a trent’anni fa, sono finiti determinati fenomeni come i sequestri, anche le rapine sono calate tantissimo. Sottolineo che Nuoro è una città sicura, con una buona qualità della vita e indici criminali che ci fanno stare tranquilli. In questi sei anni da sindaco – aggiunge – posso assicurare che la nostra è una provincia dove c’è un’ottima intesa con Prefettura e forze dell’ordine e serve per garantire la sicurezza , al di là delle classifiche e dei primati».