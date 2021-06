Oristano riavrà la sua storia 

“

Crediamo che il progetto per come era stato pensato nel concorso, riesca ad arrivare in fondo senza molti stravolgimenti. I tempi di realizzazione? Speriamo di fare in fretta, diciamo che nell’anno nuovo potremo iniziare i lavori

Dopo le tante polemiche seguite all’aggiudicazione del concorso di idee, si avviano i lavori per la riqualificazione urbanistica di piazza Manno. Ieri mattina erano ad Oristano alcuni dei progettisti dello studio “Abp architetti” di Firenze: Piera Bongiorni, Andrea Borghi e Arianna Sulis, il cui elaborato si era classificato primo tra le 23 proposte del concorso di progettazione promosso dal Comune di Oristano.

L’architetto

«Abbiamo iniziato con i primi rilievi - spiega l’architetto Piera Buongiorni - a breve partirà la progettazione definitiva del rifacimento della piazza. L’iter durerà un mese e poi, dopo l’approvazione, passeremo alla fase esecutiva e si spera quanto prima alla fase di realizzazione dei lavori. Nel dettaglio abbiamo verificato lo stato attuale del sito, le quote, i sistemi di illuminazione, i sottoservizi per poter poi procedere con le operazioni di rifacimento, riqualificazione e adeguamento. Era necessario che vedessimo la piazza - spiega Piera Bongiorni – per renderci conto della attuale situazione. Speriamo di riuscire a restituire alla città una piazza che corrisponda alle esigenze degli abitanti e che Oristano apprezzi la sua personalità estetica».

La storia

Sarà possibile riportare alla luce qualche testimonianza del passato giudicale? «Quanto è rimasto lo conosciamo solo dalle carte, ma lo verificheremo nel dettaglio solo con l’avvio dei lavori di scavo – aggiunge Piera Bongiorni – ci dobbiamo ancora lavorare, anche se crediamo che il progetto per come era stato pensato nel concorso, riesca ad arrivare in fondo senza molti stravolgimenti. I tempi di realizzazione? Speriamo di fare in fretta, diciamo che nell’anno nuovo potremo iniziare i lavori».

Il Comune

Il vicesindaco ed assessore alla Cultura, ieri mattina ha avuto modo di verificare le prime fasi delle verifiche avviate dai progettisti. «Stiamo procedendo e speriamo anche al più presto di vedere l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Manno che, lo ricordiamo necessità di interventi urgenti » conferma Massimiliano Sanna «ci sono diversi step da superare, ma è chiaro che si possa iniziare con il nuovo anno.Anche l’architetto Bongiorni ha sottolineato che gli aspetti tecnici e burocratici ci obbligano a rispettare determinati tempi per cui l’inizio sarà i primi del 2021. Speriamo che questo accada. Nella delibera di indirizzi abbiamo chiesto ai progettisti di procedere non solo alla riqualificazione ma anche alla valorizzazione dei punti in cui si sa che ci sono resti delle mura, della torre di San Filippo e Porta ‘a Mari. Spero che questo venga rispettato. Cosa potrà essere riscoperto lo vedranno i tecnici. Credo che faranno tutte le valutazioni del caso e, rispettando la normativa e le disposizioni della Soprintendenza, di poter valorizzare quella importante piazza che racchiude una parte importante della storia di Oristano».

Per la realizzazione dell’intervento la Giunta Lutzu ha stanziato un milione 572mila euro. Alla proposta progettuale prima classificata era stato assegnato un premio di 18mila 500 euro. Alla seconda di 5mila e alla terza di 3mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo chiesto ai progettisti di procedere non solo alla riqualificazione ma anche alla valorizzazione dei resti delle mura, della torre di San Filippo e Porta ‘a Mari