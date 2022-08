Oristano città del poco sport 

Oristano, “Città Europea dello Sport 2019”. Nella classifica annuale elaborata dal Sole 24-Ore che vede Trento conquistare il primo posto nell’indice di sportività 2022, Oristano occupa la 90ª posizione su 107 concorrenti. Dopo tre anni dalla palma europea ha scalato solo sette gradini (era 97ª) ma rispetto al 2021 ne ha perso 22. Lo sport oristanese non sta vivendo una bellissima stagione e al di là dei 31 indicatori sezionati dal quotidiano economico a far perdere punti basterebbe la chiusura della piscina (che, sulla base di quanto emerso in Commissione, riaprirà tra fine settembre primi di ottobre), il pessimo stato della pista di atletica del Sacro Cuore a cui si sta mettendo mano, le condizioni precarie del campo Tharros e del vecchio palazzetto di Sa Rodia, l’incertezza nell’assegnazione della gestione della gestione del nuovo complesso sportivo finora utilizzato per le vaccinazioni.

Il punteggio

Il Sole 24-Ore considera non solo le strutture (dove Oristano occupa la 97ª posizione) ma anche altre varianti. Partiamo dai dati positivi, tra la 20ª e la 30ª posizione. Il punteggio più alto, che significa 22ª posizione in campo nazionale, è stato assegnato all’atletica e non è certo una sorpresa. L’Atletica Oristano ha sfornato e fornito alla nazionale fior di atleti, l’olimpionico Lorenzo Patta su tutti e altre società stanno venendo fuori come la Dinamica, la Polisportiva Runners, la Marathon Clun e altre ancora che spaziano in provincia. Con 25 punti viene premiato il numero delle società dilettantistiche (di professioniste ancora non c’è traccia) in maggioranza affiliate alla Figc, la Federazione gioco calcio.

Gli altri sport

Negli sport di gruppo bene il rugby che si colloca a metà classifica e strappa la 51ª posizione con 11 società in attività. Ottantaquattresimo posto al volley, al 94° il basket con l’Azzurra capofila. Il ciclismo che aveva sfornato campioni come il professionista Giovanni Garau e i bravi dilettanti Gabella e Masala si ferma all’80ª posizione, il Tennis all’83ª mentre scivola al 99° posto il nuoto penalizzato dalla chiusura dal marzo 2020 della piscina comunale di Sa Rodia. Le ultime notizie danno l’apertura a breve (fine settembre-primi di ottobre) sempre che si riescano a fare i lavori necessari per rimetterla in funzione. Il nuovo assessore Antonio Franceschi e una società interessata stanno lavorando su una relazione predisposta qualche mese fa dai tecnici. Secondo la classifica del Sole 24-Ore, questo è un territorio dove ancora, nonostante le società siano in crescita, si fa fatica a combinare tempi e strutture per portare i bambini alle prime pratiche sportive. Bene gli sport all’aperto, con tanti che corrono e camminano verso Torregrande, meno quelli al chiuso anche se Oristano ha un buon numero di palestre attrezzate.