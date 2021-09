Oristanesi indebitati ma ottimi pagatori 

Quasi un oristanese su due (il 46 per cento del totale) ha un debito con la banca o una finanziaria. Almeno a prima vista non sembra un dato positivo.

La notizia buona è che neppure l’uno per cento ha fatto ricorso alla moratoria, cioè ha chiesto di allungare le scadenze sfruttando uno degli interventi possibili nel periodo più pesante della pandemia.

Ma c’è un altro dato che conferma la tendenza degli oristanesi a rendere puntualmente quanto incassano dal sistema finanziario. Solo lo 0,2 delle 424 imprese che hanno un fido vanno a finire tra le sofferenze.

I dati forniti da Crif, l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie, possono dunque prestarsi a due spiegazioni diverse: difficoltà economiche in crescita o anche una maggiore intraprendenza, più voglia di fare. Le famiglie oristanesi accendono molti prestiti ma sono anche puntuali nel rispettare le scadenze e pagare le rate.

«E questo è un dato di fatto diciamo storico, abbastanza positivo. È vero che le famiglie chiedono più soldi ma è altrettanto vero che Oristano tiene fede agli impegni anche perché i prestiti bancari nella grande maggioranza sono ben finalizzati» commenta Nando Faedda presidente di Confcommercio.

I prestiti

E infatti più della metà dei prestiti, il 54 per cento del totale, è infatti vincolata all’acquisto di beni e servizi (auto, elettrodomestici, viaggi), seguono i prestiti personali per far fronte esigenze familiari temporanee col 31,5 per cento e mutui per acquisto di abitazioni col 14,5 per cento. Gli oristanesi rispetto alla media nazionale si indebitano di più per acquistare beni e servizi e per prestiti personali, meno per acquistare casa. Il dato Sardegna. Oristano è pressoché in linea per quanto riguarda i prestiti finalizzati, al disotto di tre punti percentuali invece per i prestiti personali e un punto sotto per i mutui casa. «Anche questi dati sono positivi, significa che si prendono più soldi per acquistare beni e servizi durevoli e meno per parare necessità personali di breve periodo tipici dei prestiti personali», commenta ancora Nando Faedda.

Indebitamento

L’indebitamento medio degli oristanesi è di 23.173 euro a fronte dei 25 mila della Sardegna e dei 32 mila dell’Italia; la rata media di 267 euro contro i 271 della Sardegna e i 320 euro dell’Italia. I numeri cambiano per quanto riguarda le moratorie. Lo 0,9 per cento del totale di chi ha ottenuto l’allungamento dei tempi di restituzione dei prestiti e dei mutui, totalizza un indebitamento medio pro capite di 53 mila euro per una rata media di 506 euro.

Oltre le metà delle richieste sono legate a rate di mutuo quindi per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni, il 31 percento a prestiti personali e solamente il 14,1 a indebitamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi. Il dato Italia sale a 1,5 per cento per quanto riguarda crediti in moratoria mentre Oristano è pressoché in linea con il dato Sardegna. In generale gli oristanesi che bussano alle banche e alle finanziarie, ottengono mediamente meno del complessivo Sardegna ma sono buoni pagatori.

