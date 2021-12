Orientale, la frana non sarà eterna 

All’epoca l’Orientale tra Baunei e Dorgali restò chiusa, sempre nei pressi del chilometro 193, per sette lunghi mesi e con tutta probabilità fu il rischio di perdere la tappa del Giro d’Italia Olbia-Tortolì, in calendario nel maggio 2017, a far velocizzare gli interventi necessari alla riapertura della strada. Proprio il timore di perdere il Giro portò i Consigli comunali di Baunei, Dorgali e Urzulei a riunirsi congiuntamente al valico di Genna Silana, il 10 dicembre del 2016, per sollecitare gli uffici competenti in materia.

A Baunei e dintorni le dichiarazioni rilasciate dall’Anas, sull’interruzione al chilometro 193 della 125, in seguito alla frana venuta giù nella notte tra il 17 e il 18 novembre, suonano come una buona notizia. «Una volta portata a termine la bonifica e la messa in sicurezza del costone la circolazione potrà riprendere in tempi brevi – spiegano all’Anas – perché l’entità dei danni riportati dalla sede stradale a seguito della frana del 17 ottobre è nettamente inferiore a quelli registrati all’indomani di quella del 2016».

«La società specializzata che sta operando nella zona sovrastante la strada ha già iniziato i lavori di messa in sicurezza del costone per conto del Comune di Dorgali, e quando l’intervento potrà dirsi concluso la riapertura al traffico dell’Orientale sarda seguirà in tempi brevi. Di certo non sarà una chiusura lunga sette mesi come successo cinque anni fa».

«La società specializzata che sta operando nella zona sovrastante la strada ha già iniziato i lavori di messa in sicurezza del costone per conto del Comune di Dorgali, e quando l’intervento potrà dirsi concluso la riapertura al traffico dell’Orientale sarda seguirà in tempi brevi. Di certo non sarà una chiusura lunga sette mesi come successo cinque anni fa».

A Baunei e dintorni le dichiarazioni rilasciate dall’Anas, sull’interruzione al chilometro 193 della 125, in seguito alla frana venuta giù nella notte tra il 17 e il 18 novembre, suonano come una buona notizia. «Una volta portata a termine la bonifica e la messa in sicurezza del costone la circolazione potrà riprendere in tempi brevi – spiegano all’Anas – perché l’entità dei danni riportati dalla sede stradale a seguito della frana del 17 ottobre è nettamente inferiore a quelli registrati all’indomani di quella del 2016».

Il Giro

All’epoca l’Orientale tra Baunei e Dorgali restò chiusa, sempre nei pressi del chilometro 193, per sette lunghi mesi e con tutta probabilità fu il rischio di perdere la tappa del Giro d’Italia Olbia-Tortolì, in calendario nel maggio 2017, a far velocizzare gli interventi necessari alla riapertura della strada. Proprio il timore di perdere il Giro portò i Consigli comunali di Baunei, Dorgali e Urzulei a riunirsi congiuntamente al valico di Genna Silana, il 10 dicembre del 2016, per sollecitare gli uffici competenti in materia.

Il sindaco

Stavolta simili iniziative non sembrano essere in agenda, come dimostrano le ottimistiche dichiarazioni del sindaco di Baunei Stefano Monni: «Siamo in costante contatto con il Comune di Dorgali e con l’Anas e le notizie che ci arrivano fanno pensare che la situazione non sia lontana dalla soluzione – afferma il primo cittadino baunese – e pertanto attendiamo fiduciosi il termine dei lavori sul costone, in modo tale che la Baunei–Dorgali possa essere presto riaperta al traffico». Realizzato alla fine dell’Ottocento, quando l’Orientale Sarda era ancora la “Cagliari–Terranova” (all’epoca cosi era chiamata Olbia), il tratto Baunei–Dorgali, per lunghi spezzoni letteralmente scavato nella roccia, è ancora oggi considerato un capolavoro di ingegneria stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata