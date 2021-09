Orientale, arrivano i rinforzi 

Un esercito di venti carpentieri e ferraioli irrompe sul cantiere dell’Orientale. Da domani affiancheranno le altre figure professionali nel tratto fra Tortolì e il bivio di Cea. La maggior parte proviene dai paesi del circondario. Saranno a libro paga di un’impresa proveniente da oltre Tirreno, una delle tante nella piramide in cui svetta la Salc, l’impresa di Claudio Salini che vanta un robusto portafoglio lavori tra i quali uno dei più prestigiosi è il maxi parcheggio della Stazione Termini di Roma. Le nuove maestranze offriranno supporto agli addetti già in attività da mesi per realizzare un’opera da 40 milioni di euro che è diventata di diritto la regina delle incompiute dell’intera Ogliastra.

La novità

Equipaggiamento e attrezzatura attendono i nuovi professionisti che domani debutteranno nel tratto di strada dove proseguono i lavori commissionati da Anas.. Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, 36 anni, saluta con soddisfazione le nuove assunzioni: «È un buon segnale perché le imprese stanno assumendo professionisti del territorio. Spesso gli appalti, anche quelli minori, vengono svolti da imprese esterne provenienti dalla Penisola con pacchetto completo, tra materiali e manodopera. In questo caso assistiamo a un coinvolgimento del territorio a dimostrazione del fatto che possiamo vantare eccellenze nei vari settori».Con i lavori sull’Orientale che procedono a buon ritmo, Mameli sollecita l’apertura di altri cantieri per potenziare la viabilità: «Su tutti la Tortolì-Villagrande».

Il sindacato

Il tratto Tortolì-Bivio di Cea è il cantiere a cui i disoccupati del settore edile guardano con maggiore interesse, confidando di trovare da queste parti un paracadute per il sostentamento familiare. «Le nuove assunzioni - afferma Michele Muggianu (39), segretario di Cisl Ogliastra - costituiscono una boccata d’ossigeno per il comparto edile e consentiranno il completamento dell’opera nei tempi previsti. Concludere i due lotti rimasti della Nuova Orientale è strategico, così come rilanciare la necessità di interventi urgenti per il completamento delle arterie stradali in direzione Nuoro. Non possiamo però fermarci a queste opere. La progettazione di nuove infrastrutture, come la Trasversale sarda, deve vedere protagonista nella rivendicazione l’intero territorio».