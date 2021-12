Orientale aperta? Mezzo miracolo 

«Come Comune era nostra responsabilità la messa in sicurezza del costone - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici di Dorgali Gianmaria Ruiu -, quindi abbiamo dato mandato a un geologo per il sopralluogo iniziale e poi alla Ditta specializzata Consrock s.r.l. di Domusnovas, che con la supervisione del tecnico ha eseguito i disgaggi di alcuni massi pericolanti. Una volta messo in sicurezza il versante abbiamo consegnato gli esiti all’Anas, che con la supervisione del responsabile, ingegner Mauro Pusole, ha proceduto alla sgombero della carreggiate, incarico conferito alla Ditta Porcu Tonino S.n.c. di Dorgali». Così è stata possibile la riapertura.

«Quando le istituzioni si adoperano e collaborano, i risultati sono questi», ha commentato il consigliere comunale ed ex sindaco di Baunei Salvatore Corrias, con riferimento al Comune di Dorgali e all’Anas, entrambi coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, nelle operazioni che hanno portato alla riapertura.

Fra stupore ed incredulità per i tempi oggettivamente brevi con cui si sono svolti i lavori, ieri alcuni dorgalesi hanno approfittato del fine settimana per verificare di persona la riapertura annunciata venerdì sera dalla sindaca Angela Testone, e magari raggiungere il passo di Genna Silana, meta abituale per chi voglia approvvigionarsi di acqua cristallina alla sorgente di “Ponte Romano” e godere dell’aria di montagna.

La riapertura al traffico dell’Orientale sarda poco più di due settimane dopo la frana appare un mezzo miracolo.

Reazioni

Lavori da ultimare

Allo stato attuale le barriere in cemento armato delimitano la corsia a valle, che ha subito i maggiori danni a causa dell’impatto dei massi. A sinistra e a destra della carreggiata sono ben visibili i segni lasciati sul bosco dai massi rotolati verso il fondo valle. I lavori di verifica ed eventuali consolidamenti della carreggiata proseguiranno per garantire in tempi brevi la riapertura a due corsie. Fino a quel momento la circolazione sarà a senso unico alternato. «Nei primi mesi del 2022 verranno appaltati altri lavori per la messa in sicurezza di altri punti del costone» conclude Gianmaria Ruiu.

