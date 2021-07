Orgoglio grillino «Stiamo cambiando la nostra città» 

Inviato

Assemini Orgoglio grillino. «Prima Mario Puddu sindaco, adesso io, Sabrina Licheri. Per Assemini lo sbarco del Movimento 5 Stelle in Municipio è stata una rivoluzione culminata con l’approvazione del Piano urbanistico, scoglio sul quale si erano arenati per trent’anni centrodestra e centrosinistra. Lo strumento ci ha consentito di approvare lottizzazioni bloccate e il piano particolareggiato del centro storico ci dà la possibilità di recuperare il nucleo cittadino».

Occhi celesti e sguardo che tradisce ferrea determinazione, la sindaca di Assemini rivendica risultati e mette la sordina a tensioni interne a una maggioranza che ha già saputo rinsaldare a un passo dalla crisi. Ma soprattutto tenta di sfatare il clichè che resiste per la sua città, diventata da regno dello discoteche degli anni 80 ad attuale dependance di Cagliari.

Assemini è un dormitorio?

«Non ci sto. Stiamo disegnando una città a misura di famiglia per non far andar via i residenti attuali e per fornire servizi e alta qualità della vita a chi deciderà di venire ad abitare da noi».

In che modo?

«Grazie agli ultimi due nuovi quartieri, approvati, per esempio: a Cuccuri Macciorri potranno arrivare 1800 nuovi residenti e avranno parchi, servizi, centri commerciali, un rione modello. A Sa Costera previsti 50 nuove famiglie e spazi per gli orti botanici. Una città a misura di ambiente».

Resta il problema della Statale 130.

«Lo stiamo affrontando con tavoli tecnici insieme ad Anas e ai colleghi di Elmas e Decimomannu. Abbiamo scongiurato la chiusura dell’accesso di via Sardegna previsto dall’Anas: sarebbe stato il collasso per la viabilità di Assemini, quella del semaforo dell’ex K2 è ormai l’ingresso principale della città. Verranno eliminati gli incroci a raso e sarà creata una viabilità alternativa parallela alla Statale al servizio delle attività commerciali. Anche se i tempi non saranno brevi».

Da due anni governa senza assessore al Bilancio.

«Cerchiamo un tecnico, non è facile trovarlo. Sopperiamo (bene) con il lavoro di squadra della commissione e della giunta».

Ha rischiato la crisi politica: tre grillini hanno criticato l’acquisto di computer per i consiglieri.

«È durata tre giorni e l’abbiamo risolta con soddisfazione di tutti. Certe volte è positivo fermarsi, discutere, fare il punto per andare avanti insieme con maggiore convinzione».

I suoi rapporti con Mario Puddu sono cambiati?

«Prima lui era sindaco e io presidente del Consiglio, i colloqui erano quotidiani. Inevitabilmente la situazione è cambiata ma io personalmente non ho nessun problema con Mario. Semmai è lui che ha criticato pubblicamente sull’Unione Sarda la nostra amministrazione».

Sta con Beppe Grillo o con Giuseppe Conte?

«Il chiarimento tra di loro mi consente di rispondere che il Movimento ha bisogno del fondatore così come di chi ci ha portato al Governo guidando l’Italia molto bene in un momento storico difficile come la pandemia».

Risposta democristiana.

(Sorriso).

Si ricandiderà sindaca?

«Discorso prematuro, mancano tre anni alla fine del mandato e abbiamo tanti progetti da portare avanti, oltre alla gestione quotidiana di un Municipio che amministra 27mila abitanti. Sono discorsi che affronteremo insieme».

Non lo esclude?

«Non lo escludo, ma è presto, non ci abbiamo pensato: c’è da mandare avanti una città».

