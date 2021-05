Orgoglio Carboni e le “cugurre” di Pavoletti  

La foto di gruppo nello spogliatoio di San Siro è l’immagine simbolo della salvezza del Cagliari. E i rossoblù affidano al social i loro messaggi a tifosi e follower. A partire da Leonardo Semplici, che, anche stavolta, mette i suoi ragazzi sotto i riflettori. Un post su Instagram, il megafono più utilizzato: «È stata una corsa entusiasmante verso un obiettivo diventato possibile grazie a un gruppo di ragazzi straordinari. Orgoglioso di voi, orgoglioso di questi colori».

Pavo versione South Park

«Missione compiuta», esclama Pavoletti, uno dei grandi protagonisti della rinascita, sempre utilizzando la foto dello spogliatoio. Poi, però, il bomber esce dagli schemi e si affida ai personaggi sopra le righe di South Park: «Udite udite. Ultimi posti disponibili per: chiacchieroni da bar, complottasti, gufi, cugurre. Smaschera l’amico che ci dava per spacciati». Il bomber libera spazio sul carro dei vincitori e, inutile dirlo, conquista tutti col suo “cugurre”, non proprio in dialetto toscano.

Tutti insieme

Pochi i giocatori che non hanno partecipato alla festa social. Si parte dai portieri Cragno («In pochi ci credevano, in molti ci davano per spacciati. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo lottato anche quando tutto sembrava perso e oggi festeggiamo finalmente la NOSTRA SALVEZZA») e Vicario («Neanche nel migliore dei sogni… una missione compiuta e voluta fino all’ultima goccia di suore. Orgoglioso di noi, orgoglioso di poter raccontare per sempre di averne fatto parte. Grandi ragazzi»). Non può mancare Carboni, diventato pedina intoccabile nella retroguardia: «Una giornata che difficilmente dimenticherò! Salvare il mio Cagliari in un’annata che sembrava persa mi rende troppo orgoglioso. Penso di averti onorata ogni volta che sono sceso in campo, nei momenti belli ma soprattutto non abbandonando la speranza nei momenti più brutti. È la vittoria di un’isola intera, di un popolo, di una squadra e sono sempre più onorato di farne parte».

Lampi rossoblù

E poi i messaggi più rapidi. Zappa ricorda: «“Sembra sempre impossibile finché non lo hai fatto”. Ci davano per morti ma da vera squadra ne siamo venuti fuori». Flash, come in campo, Nandez: «Come sempre, tutti insieme e avanti!!! Vamosss». Sulla stessa linea Asamoah («Tutt’insieme») e Simeone («Salvezza raggiunta! Forza Casteddu»). Il Cagliari è rimasto in A. E il messaggio scuote anche il mondo social.

Sopra, Andrea Carboni (20 anni) e Alessio Cragno (26). Nella foto grande, Alessandro Deiola (25), Leonardo Pavoletti (32), Luca Ceppitelli (31) e Alberto Cerri (25)