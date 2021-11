Organici all’osso nel Sulcis, si allungano le liste d’attesa 

«Le criticità del Pronto Soccorso del Sirai sono conseguenti alle attività clinico assistenziali che molto spesso si erogano per quasi tutto il presidio ospedaliero - spiega il presidente dell’Opi di Carbonia Iglesias Graziano Lebiu - consulenze medico chirurgiche si svolgono proprio in Pronto Soccorso, di riflesso i tempi d’attesa si dilatano. Mentre per il Pronto Soccorso del Cto, incidono non poco i trasporti secondari per raggiungere in urgenza, spesso il pomeriggio e la notte, specialità in altre Asl. I due reparti sono i punti di riferimento del Sulcis Iglesiente e si fanno carico di tutta una serie di incombenze e disservizi del territorio, tra cui la carenza di medici di famiglia, di pediatri di libera scelta, di specialisti, di guardie mediche e guardie turistiche, per la riduzione di attività e accessi nei poliambulatori. Tutte queste voci impattano negativamente su tutte le prestazioni mediche ed infermieristiche».

Sono 20 mila le prestazioni annue fornite dal Pronto Soccorso del presidio ospedaliero del Sirai a Carbonia, 19 mila quelle del Cto d’Iglesias: nell’intero territorio il totale lambisce la cifra di 30 mila richieste d’intervento da soddisfare con una forza lavoro di un organico sottodimensionato. Il presidio del Sirai, per un distretto che annovera circa 70 mila abitanti, è costituito da 20 infermieri, 11 operatori socio sanitari, 7 medici e 9 posti letto in osservazione breve. Quello del Cto d’Iglesias, per un distretto di 55 mila abitanti, opera con 17 infermieri, 6 medici 9 operatori socio sanitari e 9 posti letto. Sale d’attesa gremite e tempi d’intervento lunghi sempre più spesso costringono i pazienti in codice bianco o verde, ad attendere anche 12 ore prima di essere visitati.

Una carenza organica che si ripercuote sul personale attualmente operativo, sulle prestazioni fornite all’utenza e sui tempi d’attesa divenuti biblici, per gli interventi ritenuti non urgenti: è allarme costante nei Pronto Soccorso del Sulcis Iglesiente.

Il personale

I problemi

Le richieste

Nell’attesa che possano svolgersi dei concorsi e si possa assumere del personale, arrivano da parte dei sindacati le richieste all’assessorato alla Sanità per poter finanziare le prestazioni aggiuntive e riuscire celermente a tamponare la situazione d’emergenza: «Mancano i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari - rivela il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - in queste condizioni è molto complicato fornire delle prestazioni adeguate all’elevato numero di richieste».

Per la segretaria della Cisl Ust Gloria Dessì, le condizioni di lavoro a cui è sottoposto il personale dei Pronto soccorso, porta ad un vero e proprio atto di fuga da parte dei medici, che preferiscono rassegnare le dimissioni e attendere di poter partecipare a qualche selezione ed essere impiegati in altri servizi: «Dall’altra poi esiste il calvario degli utenti in attesa delle prestazioni - continua Dessì - e siamo costretti a denunciare situazioni dove addirittura delle persone anziane e affette da pluripatologie importanti, sono costrette ad attendere per delle ore su di una barella prima di poter ricevere assistenza».

