Ore sotto il sole prima di pagare la sosta 

Altro che relax e tuffi. Prima della tintarella sotto il sole tanta rabbia, proteste ma anche discussioni animate. Fine settimana da incubo lungo la costa del Sinis per tanti vacanzieri. Pagare il parcheggio dell'auto è stata un’impresa ardua.

Tutta colpa delle poche colonnine presenti nel litorale rispetto all’afflusso di persone.

Così hanno raccontato i tanti turisti mentre erano in fila sotto il sole tra una discussione e l'altra. Disagi e code lunghissime soprattutto a Mari Ermi e a Maimoni. E chissà cosa succederà nei prossimi giorni in occasione del Ferragosto, quando in tantissimi raggiungeranno le spiagge cabraresi.

Il caso

Le discussioni tra gli operatori della sosta e i turisti in fila per pagare il posto auto si sentivano fino alla battigia. File chilometriche con i bagagli al seguito prima di riuscire ad avere in mano il ticket. Ma non solo. In tanti hanno fatto notare che il display del macchinario, a causa del sole battente, non è ben visibile. Ecco perché molti hanno difficoltà durante le operazioni di pagamento. Nei giorni scorsi ha assistito al delirio di tante persone che hanno minacciato di non tornare più nel Sinis Francesco Manca che a Mari Ermi, proprio nel piazzale dove è presente una colonnina dei parcheggi, gestisce il punto di imbarco per raggiungere l'Isola di Mal di ventre. «Ogni giorno file su file - spiega il ragazzo -. I nostri clienti arrivano sempre in ritardo per le escursioni. Chi non ha cambio va alla ricerca di monete ovunque, sia da noi che nei bar visto che le banconote non sono ammesse. Chi non riesce a cambiare i soldi allora tenta di usare la carta. Tra inserire il pin e attendere il collegamento con la banca il tempo passa e si crea la fila.

Non è bello sentire i turisti lamentarsi in continuazione. Basterebbe aumentare le colonnine nei punti più affollati».

I parcheggi

Lungo il Sinis gestisce la sosta la Sis srl, la ditta che a giugno scorso ha vinto la gara indetta dal Comune di Cabras. Le colonnine sono in tutto 26, come lo scorso anno. «A noi sembrano abbastanza - tiene a precisare però il sindaco di Cabras Andrea Abis - Le file a ridosso di Ferragosto sono ovunque. Io in questo momento sono in fila in autostrada e non mi lamento. Sono giorni caldi in tutti i sensi. Installare altre strumentazioni lungo la nostra costa per ora non è fattibile. Si vedrà il prossimo anno. Chi decide di trascorrere le ferie questa settimana mette in conto anche i disagi. Bisogna avere pazienza insomma – va avanti Abis - Per quanto riguarda invece il problema del display delle colonnine che spesso non si vede ho segnalato il problema alla ditta. È vero però che si tratta di strumentazioni all’avanguardia».

L’appello

Il primo cittadino di Cabras fa un appello ai turisti in vista del Ferragosto: «Visto che spesso si crea la fila chiediamo ai vacanzieri di non riversarsi tutti nelle stesse colonnine. Chi deve andare a Mari Ermi ad esempio può scegliere la colonnina che non è nella piazza principale ma più avanti. E poi ritorna indietro con l’auto. Questo discorso vale per tutte le spiagge.

Bisogna essere bravi a gestirsi in questo senso. Per evitare di stare ore sotto il sole e perdere tempo prezioso. Anche a noi – conclude Abis - sono arrivate tante segnalazioni sulle file, ma qualcuno ci ha anche riferito che in certe zone come Porto Suedda nessuno fa mai la fila». E chissà se i turisti ascolteranno il consiglio che arriva dal Comune.

