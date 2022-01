Ore decisive per Calafiori, idea Bajrami 

Altro giro, altre necessità. Con Nandez positivo, Oliva ancora in Uruguay per motivi personali e Strootman in fase di recupero post operazione (senza dimenticare Dalbert squalificato), Mazzarri ha anche in mezzo gli uomini contati. Sempre dal Torino si segue il granata Baselli, che andrà in scadenza a giugno, e la gara di Genova potrebbe permettere di approfondire il discorso di uno scambio Oliva-Askildsen con la Samp. Piace il trequartista svizzero-albanese Bajrami (classe ’99) e per convincere l’Empoli il Cagliari potrebbe sacrificare Vicario, attualmente in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni al club toscano. Ma si cerca anche un profilo d’esperienza e dalla Turchia si parla dell’interessamento per il brasiliano del Besiktas Souza (classe ’89). In uscita Faragò (Lecce o Spal).

Via Godin e Caceres (il primo cerca una sistemazione in Spagna, il secondo lavora alla risoluzione del contratto), Walukiewicz ai box probabilmente fino a fine stagione e Altare che verrà mandato a giocare in B, ecco che gli arrivi immediati di Goldaniga e Lovato erano un’assoluta necessità, tanto che almeno uno dei due (quasi certamente l’ex Atalanta) giovedì verrà subito lanciato nell’undici anti-Samp. Ma dietro c’è bisogno almeno di un altro rinforzo. Radiomercato continua a lanciare il nome del granata Izzo, che però resta inavvicinabile se non accetterà di ridurre il suo ingaggio da 2 milioni a stagione.

Si apre oggi ufficialmente la finestra invernale del calciomercato. Ma il Cagliari ha anticipato i tempi e proprio al via potrà annunciare gli acquisti già definiti di Matteo Lovato (prestito secco dall’Atalanta) ed Edoardo Goldaniga (definitivo dal Sassuolo). Sempre oggi potrebbe essere il giorno di Riccardo Calafiori, sempre con la formula del prestito secco dalla Roma. Tre volti i nuovi, i primi per un Mazzarri che, però, aspetta ancora altro.

Si apre oggi ufficialmente la finestra invernale del calciomercato. Ma il Cagliari ha anticipato i tempi e proprio al via potrà annunciare gli acquisti già definiti di Matteo Lovato (prestito secco dall’Atalanta) ed Edoardo Goldaniga (definitivo dal Sassuolo). Sempre oggi potrebbe essere il giorno di Riccardo Calafiori, sempre con la formula del prestito secco dalla Roma. Tre volti i nuovi, i primi per un Mazzarri che, però, aspetta ancora altro.

Difesa

Via Godin e Caceres (il primo cerca una sistemazione in Spagna, il secondo lavora alla risoluzione del contratto), Walukiewicz ai box probabilmente fino a fine stagione e Altare che verrà mandato a giocare in B, ecco che gli arrivi immediati di Goldaniga e Lovato erano un’assoluta necessità, tanto che almeno uno dei due (quasi certamente l’ex Atalanta) giovedì verrà subito lanciato nell’undici anti-Samp. Ma dietro c’è bisogno almeno di un altro rinforzo. Radiomercato continua a lanciare il nome del granata Izzo, che però resta inavvicinabile se non accetterà di ridurre il suo ingaggio da 2 milioni a stagione.

Centrocampo

Altro giro, altre necessità. Con Nandez positivo, Oliva ancora in Uruguay per motivi personali e Strootman in fase di recupero post operazione (senza dimenticare Dalbert squalificato), Mazzarri ha anche in mezzo gli uomini contati. Sempre dal Torino si segue il granata Baselli, che andrà in scadenza a giugno, e la gara di Genova potrebbe permettere di approfondire il discorso di uno scambio Oliva-Askildsen con la Samp. Piace il trequartista svizzero-albanese Bajrami (classe ’99) e per convincere l’Empoli il Cagliari potrebbe sacrificare Vicario, attualmente in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni al club toscano. Ma si cerca anche un profilo d’esperienza e dalla Turchia si parla dell’interessamento per il brasiliano del Besiktas Souza (classe ’89). In uscita Faragò (Lecce o Spal).

Attacco

Pure qui poche certezze per Mazzarri, che ha perso Farias, sta per salutare Ceter (rinnovo e prestito al Pisa) e dovrà aspettare un mese prima di rivedere Keita. Nel mirino c’è il giovane uruguaiano dell’Inter Satriano, al momento in quarantena per positività al Covid.

No vax no party

E a proposito del virus, dal 10 gennaio anche i calciatori professionisti potranno scendere in campo solo se in regola con le vaccinazioni. Ecco perché in questa sessione di mercato, tra le cose da valutare nella scelta dei giocatori, ci sarà anche il green pass.

© Riproduzione riservata