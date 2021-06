Ore 22, vietati gli alcolici in strada 

La birra bevuta per strada, dopo le 22, potrebbe costare una multa salata. Il sindaco di Alghero ha firmato l’ordinanza che vieta di consumare bevande alcoliche da asporto, in vetro o lattina. È solo uno dei provvedimenti che il Comune ha deciso di adottare nell’estate 2021 per tentare di contrastare gli effetti della “malamovida” e mettere un freno agli eccessi del popolo della notte. Verranno pure intensificati i controlli, con il potenziamento dell’attività della polizia locale.

Il vertice

Martedì c’è stato un incontro tra il primo cittadino, l’assessora alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, il comandante della polizia locale Carmelo Pais e i rappresentanti delle associazioni di categoria. C’erano alcuni titolari dei bar del centro e del lungomare e il presidente cittadino di Confcommercio Massimo Cadeddu. «Ho chiesto la collaborazione dei gestori delle attività per affrontare il problema che si sta creando nelle ore notturne in città, – ha spiegato il sindaco Mario Conoci - così come d'altra parte stiamo lavorando con le forze dell'ordine per intensificare le attività di contrasto ai fenomeni degradanti della vita notturna». Dito puntato su Piazza dei Mercati, ormai diventata terra di nessuno. Tra risse, schiamazzi, atti di vandalismo, i parcheggi sotterranei sono la spina nel fianco dei residenti.

Regole e controlli

L’intenzione del Comune sarebbe quella di affidare alla società Alghero In House l’attività di vigilanza anche nelle ore notturne. Ma non basta. «Le regole ci sono e vanno osservate, – commenta il presidente di Confcommercio Massimo Cadeddu – come quella che vieta la somministrazione di alcolici dopo le tre». Resta il grosso nodo degli H24, le macchinette self-service che distribuiscono bibite e alcolici non-stop, da consumare per strada. «Occorrerà trovare il modo per impedire la vendita dopo le 22, come da ordinanza – prosegue Cadeddu - magari lo si potrà fare con una programmazione delle apparecchiature erogatrici». Restano in vigore tutte le norme delle precedenti ordinanze che riguardano la diffusione della musica dopo una certa ora e il divieto del karaoke.

