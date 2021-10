Ordigno in caserma, attentato notturno contro i carabinieri 

Un ordigno è esploso nella notte tra sabato e domenica all’esterno della caserma dei carabinieri di Irgoli. Proprio su uno dei muri di cinta. L’episodio sul quale i militari non fanno trapelare alcuna informazione, ovviamente fa pensare a un blitz dinamitardo contro la stazione dell’Arma. E sembra difficile credere al contrario, visto il luogo in cui è stato messo a segno il blitz.

L’esplosione

Gli attentatori sono entrati in azione quando sul paese del Cedrino era ormai già calato il buio. L’esplosione, che ha fatto sobbalzare gli abitanti della zona, fortunatamente non ha provocato in genti danni. La bomba, sulla cui composizione non si è saputo nulla, ha provocato un grosso foro alla base di un muraglione, posizionato nella parte retrostante della caserma, che si affaccia sul cortile di una casa disabitata, facilmente accessibile da una strada parallela a quella su cui si affaccia la caserma. Un punto completamente nascosto che ha consentito a chi ha posizionato la piccola bomba di agire lontano da occhi indiscreti e di allontanarsi dopo aver acceso l’innesco. L’ordigno, a giudicare dagli effetti dello scoppio sul muro, probabilmente era di basso potenziale. Dopo il forte boato, che si è sentito in tutto il paese, gli stessi carabinieri hanno fatto scattare le indagini: recuperati tutti i resti dell’ordigno, ora si lavora per identificare l’attentatore solitario o il commando e anche per provare a dare una spiegazione al blitz notturno.

I sospetti

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è prima di tutto quella di un messaggio intimidatorio o una specie di vendetta nei confronti dei carabinieri. Ma su questo ovviamente cercano tutti i necessari riscontri gli stessi militari della stazione e del comando provinciale di Nuoro. Per il resto diventa difficile pensare che chi ha agito avesse deciso di colpire la casa disabitata che si trova nel terreno. M se così fosse ci sarebbe da chiedersi che necessità avessero gli attentatori di piazzare l’ordigno sul muro di cinta della caserma, e quindi di rischiare di più, per danneggiare il vecchio edificio. Al di là delle strategie del commando non è esclusa neanche la possibilità che a innescare quell’esplosione sia stato un vandalo che non aveva un obiettivo specifico. Ma anche in questo caso appare improbabile un gesto del genere senza un movente, per il rischio di farsi del male e quello di agire vicino alla stazione dell’Arma. Per questo resta molto più probabile l’ipotesi di un’azione dimostrativa contro i carabinieri del paese.