Oratorio e scout, adesso Sant’Elena punta sui giovani 

C’era ancora don Antonio Porcu, scomparso a febbraio dello scorso anno, quando nel 2007 la chiesa di Sant’Elena divenne ufficialmente basilica. Un titolo prestigioso di cui ha preso l’eredità nel 2011 don Alfredo Fadda che ancora oggi regge una parrocchia che ha un cuore pulsante e un’anima grande. C’è un mondo che ruota intorno a Sant’Elena, che accoglie giovani e meno giovani, poveri e bisognosi. Una realtà variopinta in cui convergono decine di associazioni e che riunisce più di 15mila fedeli: lo zoccolo duro è nel centro storico. Ma tanti arrivano ada altre zone.

Vivacità

«È una realtà molto viva», spiega il parroco don Alfredo Fadda, «venendo qua ho trovato tanta vivacità e tanti collaboratori. Don Porcu aveva lasciato una parrocchia attiva e ricca di tante cose e prima di lui anche don Pala». Attorno alla parrocchia, prosegue il sacerdote, «ci sono una miriade di associazioni di volontariato che aiutano e collaborano. Vedo parrocchiani abbastanza aperti anche se purtroppo come capitato ovunque, il Covid, ha portato molti a non frequentare per paura. Non dimentichiamoci poi dell’importanza del catechismo con il seguito di 800 bambini e ragazzi».

Il fulcro

Parte essenziale è l’oratorio, che svolge un ruolo fondamentale di aggregazione, offrendo attività in grado di attirare i giovani e di strapparli dalla strada. «Gli oratori sono una realtà importante in grado di accogliere tutti», dice il vice parroco don Gianmarco Lorrai, «ma è chiaro che bisogna avere la volontà di fare questo percorso. Lo scopo è educare i ragazzi che a loro volta diventeranno educatori». Purtroppo la pandemia ha costretto a ridurre le attività facendo così venir meno punti di riferimento. Una mancanza che ha portato anche al fenomeno delle baby gang. «Il problema è che in questo periodo di restrizioni non si è pensato a cosa fare per i giovani» prosegue don Lorrai, «non si è pensato a come stargli vicino. Ecco in questo senso gli oratori possono mostrare la bellezza di poter stare insieme in modo sano, senza perdersi». E vicino ai giovani è anche il gruppo Scout Agesci Quartu 3, riservato ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 21 anni. Roberta Melis è il capo scout e racconta: «Siamo circa un centinaio tra ragazzi e capi e portiamo avanti diverse attività. Proviamo a dare un’opportunità ai giovani, mettendo in risalto i loro talenti. Senza trascurare il volontariato: collaboriamo alle raccolte di viveri».

L’impegno

La parrocchia è vicina anche ai poveri e ai bisognosi sia con il gruppo dei vincenziani, sia con il centro ascolto della Caritas. Qui si accoglie chi non ha i soldi per pagare le bollette o per la spesa. Candido Secci è il responsabile delle conferenze vincenziane maschili San Giuseppe Cottolengo: «Le famiglie indigenti sono aumentate durante l’ultimo anno. I fondi arrivano dalla questua, poi ci sono contributi regionali, comunali e del banco alimentare». C’è anche l’Azione cattolica, di cui Bonaria Sebis è la responsabile, che si riunisce ogni 15 giorni: «Quando era possibile, si organizzavano iniziative come la “festa del dolce” per raccogliere fondi per i bisognosi».

Il Comitato stabile di Sant’Elena è parte fondamentale della parrocchia, a cui spetta il compito di organizzare la festa della patrona e ci sono anche due confraternite, quella del Rosario e quella di Sant’Efisio. E c’è Radio Sant’Elena che nel periodo del lockdown ha tenuto compagnia ai parrocchiani.

