Orari flessibili per gli impiegati 

Più flessibilità in ingresso e uscita dal lavoro - si passa da mezz’ora a cinquanta minuti, tempo concesso come “ritardo” o come “uscita anticipata” - ma anche ferie solidali per aiutare i colleghi in difficoltà che per la prima volta vengono inserite nel regolamento comunale che disciplina l’orario di lavoro dei dipendenti del Municipio, appena approvato dalla Giunta di via Porcu. Mentre da domani sono attesi i nuovi dipendenti selezionati tramite mobilità: fra questi anche cinque vigili urbani, e due nuovi funzionari che dovranno rinforzare una serie di uffici svuotati dopo pensionamenti e richieste di trasferimento in Regione.

Nuovo corso

«Era necessaria una riorganizzazione dopo oltre due anni di Covid», commenta il vicesindaco con delega al personale Tore Sanna, «ora l’obiettivo è rinforzare la pianta organica e cercare di tornare ad una normalità post pandemia, senza smart working se non per casi urgenti e delicati».

Il documento è approdato in Giunta nei giorni scorsi, dopo - viene specificato nella delibera - un confronto con le organizzazioni sindacali concluso con il sì condiviso al nuovo regolamento, nel rispetto di quanto previsto nel contratto decentrato integrativo e in quello nazionale. Si parte dalla disciplina sugli orari - 36 ore settimanali, 48 compresi gli straordinari - e la possibilità di entrare in ritardo o uscire prima, a seconda dell’esigenza. Con un aumento della flessibilità che «consente ai dipendenti, di anticipare o posticipare di 50 minuti l’orario di inizio e fine lavoro, limitando alla fascia d’obbligo, dalle 9 alle 13 tutti i giorni e, dalle 15,30 alle 17,30 per gli uffici aperti al pubblico, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto allo stesso ufficio o settore», viene specificato nel nuovo regolamento. Non solo: un paragrafo a parte è riservato ai permessi brevi, dei quali il personale dipendente può usufruire - dopo aver ricevuto l’autorizzazione del dirigente - per un massimo di 36 ore nell’arco dell’anno. E viene specificato che «se l’orario di lavoro giornaliero eccede le 6 ore, purché non in turno, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, non retribuita, non inferiore a 30 minuti, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche».

L’organizzazione