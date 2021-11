«Ora si passi dalle parole ai fatti»  

Da un lato la maggioranza che approva (con 18 voti) le linee programmatiche del sindaco di Carbonia Pietro Morittu, dall'altro l’opposizione che parla di libro dei sogni che manca di concretezza.

Il dibattito

Certo, è il gioco delle parti, e la riunione di martedì si era già chiusa con toni polemici al punto che la bocciatura della mozione di Art.1 e M5S sul tema della sanità, arrivata dopo un lungo dibattito, è stata sintetizzata su Fb dai firmatari della mozione con “la maggioranza ha voluto votare con la lega e il centrodestra”. Già, il motivo conduttore della campagna elettorale è stato nuovamente tirato in ballo. Prima nell’intervento di Matteo Sestu (Art.1) che ha riparlato di “laboratorio Sulcis” a proposito dell’alleanza Pd-Psd’Az «un’alleanza presente in città e che continua anche a livello regionale seppur in maniera meno “esposta” - ha detto – in vista dei fondi che arriveranno nell’Isola». E poi nell’intervento di Luca Pizzuto che ha rimarcato che «il gruppo di maggioranza relativa in Consiglio è espressione di chi in Regione sostiene il Governo Solinas. Noi siamo dall'altra parte, all’opposizione».

Sui progetti da realizzare hanno parlato con toni di incoraggiamento i consiglieri Alberto Pili, Ivonne Fraternale e Giacomo Guadagnini (Pd) e Valentina Diaferia (Sviluppo&Ambiente), puntando l’attenzione sulla necessità di sinergia tra tutte le forze politiche per lo sviluppo della città e sull’esigenza di riportare Carbonia al suo ruolo di referente per l’intero territorio. Il consigliere Antonio Caggiari (Uniti per rinascere) ha sottolineato la necessità «di una costante attenzione al tema del lavoro», e ha ricordato «la promessa di una maggiore attenzione alle frazioni, soprattutto le più piccole».

Monica Atzori (Lega), Daniela Garau (Patto Civico) hanno contestato al sindaco la mancanza di concretezza: «Magari riuscisse a fare quanto promette – hanno detto – ma non ci ha spiegato come farà». Anche Sandro Mereu (passato al M5S) ha puntualizzato che «senza date certe in cui raggiungere gli obiettivi si parla solo di sogni». Gianluca Lai (M5S) ha detto che «non esiterò a ricordare il passato ogni volta che si arriverà a parlare di determinati problemi: bisogna ricordare ai cittadini come si è arrivati a questo punto». Da qualche parte però bisogna partire e Nino Spanu (Carbonia Avanti) e prima di lui Ivonne Fraternale hanno lodato l’operato del sindaco che «già nei primi giorni dopo la vittoria elettorale si è messo al lavoro su più fronti: salute, scuola, lavoro».