«Ora si accertino le responsabilità» 

Il giovane pizzaiolo, che lavora a Su Stampu, si è ritrovato con i vestiti incollati alla pelle. Fortunatamente è stato soccorso da Giuseppe Mura, l’inquilino del primo piano della palazzina, che ha chiamato prontamente i soccorsi. Ora è ricoverato nel reparto grandi ustionati del Santissima Annunziata di Sassari, non sarebbe in pericolo di vita e ha chiesto un telefono per poter rassicurare amici e parenti. I colleghi della pizzeria aspettano di poterlo sentire: «Non abbiamo notizie, siamo anche noi in attesa. Speriamo domani di sapere qualcosa in più».

Qualche curioso si avvicina al civico 47 in via del Redentore, scambia due parole con altri passanti per sapere cosa è successo, tutti sono increduli e preoccupati. Succederà ancora?

Monserrato è scossa dall’esplosione che sabato alle 3.30 del mattino è stata innescata dall’accensione di una sigaretta che, sommata alla perdita di gas risalita dalle fognature, ha causato gravi ustioni al ventottenne Andrea Ortu, che è stato avvolto dal fuoco nella mansarda presa in affitto da appena due giorni.

Le ustioni

I commenti

«Ancora non ci credo», dice Mura. «Una disgrazia di questo tipo non ce la saremmo mai immaginata». In una domenica soleggiata e tiepida, l’aria che si respira è di assoluta desolazione. «Il boato che abbiamo sentito è stato devastante», racconta Paolo Zuddas. «Non riesco a quantificare a parole ciò che abbiamo provato, un sentimento che va oltre il terrore. Un fulmine a ciel sereno che poteva costare molto caro: in questo tratto di strada circolano tante persone, tra cui 250 bambini che frequentano la scuola primaria della Mercede. Sarebbe potuta finire anche peggio».

Gli interrogativi

Nell’ingresso del palazzo lo scenario che si prospetta a chi passa lì accanto è mesto e i danni sono visibili a occhio nudo: nel parcheggio dell’area condominiale ci sono i resti degli infissi e della pompa di calore crollata in seguito all’esplosione, una Nissan Qashqai bianca è stata trafitta dalla finestra precipitata del quarto piano. Schegge di vetro sono ovunque e cospargono le scale che conducono agli appartamenti. «Come mai siamo arrivati a questo punto? Chi ha fatto i lavori si è accertato che tutto fosse in regola?», sbotta poco distante in piazza Maria Vergine Domenico Diazzo, catanese di nascita ma monserratino d’azione da 40 anni. Gli fa eco Domenico Montixi. «L’errore nel realizzare un allacciamento elettrico che ha danneggiato la condotta del gas da cui è stata originata la perdita è una svista imperdonabile. Chi ha commesso questo sbaglio dovrà prendersi le sue responsabilità». I titolari delle attività commerciali delle vicinanze scuotono la testa, chiudendosi in un silenzio affranto. «Ci auguriamo che Andrea riesca a sopravvivere», conclude Alessia Pibiri, titolare del negozio di bomboniere al civico 53. «Quello che gli è successo è tremendo, si tratta di un ragazzo giovane, padre di un bambino, non osiamo immaginare cosa starà provando. Per quanto possibile siamo vicini alla famiglia, con la speranza che tutto questo un giorno sia solo un brutto ricordo».

