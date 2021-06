«Ora servono prudenza e rispetto» 

«Non c’era alcuna necessità di togliere l’obbligo». Il professor Paolo Castiglia, direttore della struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell’Aou di Sassari, boccia lo stop del Comitato tecnico scientifico all’uso della mascherina all’aperto in zona bianca. «Abbiamo visto cosa succedeva quando l’obbligo fu introdotto: c’era chi si rifiutava di indossarla e, davanti ai rimbrotti degli altri magari al supermercato, rispondeva con arroganza. Abbiamo tutti assistito ad alterchi nati per questo motivo, no? Figuriamoci adesso che, per legge, non si è più obbligati a portare la mascherina all’aperto... Se sono seduto al tavolino di un bar e qualcuno mi parla in faccia, non posso dire nulla. E se pure dovesse intervenire un vigile urbano, quell’altro potrebbe sempre dire che siamo all’aperto».

Le regole

È contrario per un motivo di opportunità politica, se così si può dire: il rischio che questo allentamento venga interpretato come un liberi tutti, e che si finisca per abbassare la guardia anche sul distanziamento. «Certo, è vero che, come dice il Cts, la mascherina all’aperto quando siamo soli non ha senso. Ma laddove ci sono tante persone, e in tutte le situazioni in cui non c’è la distanza di un metro, si creano condizioni di rischio: se non ho la barriera protettiva e qualcuno mi parla in faccia, attraverso i droplets, cioè le goccioline più grosse che mi arrivano addosso, potrebbe trasmettermi la malattia. Al momento uno su due è vaccinato con la prima dose; uno su tre ha fatto pure il richiamo, ma la vaccinazione non esclude che una persona si infetti e che, pur con una carica virale più bassa, contagi altri». Per cui, «bisogna sempre avere la mascherina in tasca».

Faccia a faccia

La mascherina andrà messa in caso di assembramenti, va da sé. Ma, in pratica, quali sono le situazioni di rischio? «Tutte quelle in cui non è possibile mantenere la distanza dagli altri. Sono condizioni che si possono verificare all’ingresso dei locali, nelle passeggiate in certe vie molto affollate dove si passa uno di fianco all’altro, nelle strade della movida. Basta un colpo di tosse, una persona che urla, qualcuno che canta: se si è a 30, 40 centimetri la trasmissione avviene». Anche all’aperto, dunque. «Certo. All’aperto si è garantiti dal rischio di contagio attraverso le particelle sospese che si librano nell’aria, perché vengono rapidamente diluite. Il rischio, invece, se siamo a meno di un metro di distanza resta con i droplets, le goccioline emesse quando si parla, si starnutisce, si tossisce, e che ci arrivano addosso».

Igiene dell’affettività

Inutile sottolineare che la regola vale anche sui mezzi pubblici, in aereo e in treno, nei ristoranti e al bar quando non si è seduti al tavolo. Ma in altre situazioni come ci dobbiamo comportare? Ad esempio, possiamo salutare gli amici con un bacio o un abbraccio? «Il bacio sulla guancia possiamo rimandarlo, anche se con la mascherina. Lo stesso vale per l’abbraccio. Continuiamo a salutarci col gomito: siamo persone mature, possiamo manifestare il nostro affetto con un sorriso. Certo, i bambini, gli anziani, le persone che soffrono, hanno bisogno di un bacio dei genitori, un abbraccio dei figli, dell’affetto dei familiari. Ma tra amici, quando noi ci tocchiamo il gomito e sorridiamo, credo che possa bastare».

Invito a cena

Durante una cena tra amici in casa dobbiamo portare la mascherina quando non siamo a tavola? «D’estate possiamo tenere la finestra aperta, quindi dotiamoci di zanzariera. Si può stare senza mascherina anche all’interno, purché non troppo vicini».

In spiaggia

«La mascherina in spiaggia è una stupidaggine, sempre che tra i bagnanti vi sia rispetto ed educazione. Se invece una persona mi sta attaccata a venti centimetri, non posso più stare tranquillo. Vale la regola generale: sotto la distanza necessaria c’è il rischio che mi raggiungano goccioline che trasportano il virus. In ogni caso, eviterei anche in spiaggia queste situazioni».

L’educazione

«Al di là delle regole di igiene, ciò che bisogna mantenere è il senso di educazione. Bisogna sempre ricordarsi che agli altri può dar fastidio quando si avvicina un po’ troppo una persona che non sia un proprio familiare. Noi non sappiamo chi è protetto col vaccino e chi invece non lo è, per cui dobbiamo essere rispettosi e prudenti. Norme igieniche e buona educazione, è tutto quello che serve».

