«Ora porterò qui la mia famiglia» 

Tutti lo conoscono per la sua attività di venditore di rose, un lavoro che svolge con piacere: «All’inizio è stato difficile, non comprava nessuno. Poi ho capito che il segreto era essere sempre educato, non insistere. Quando dicono sì è sì, quando è no, è no». E poi aggiungere le parole magiche: «Bellisceddu, belliscedda, mera!», ride Imram, «sono le prime parole che ho imparato e mi piace dirle a tutti. Ora non cambierei lavoro, perché tutti mi vogliono bene, e vendo facilmente». E aggiunge: «Ho visto un sacco di coppie felici, la rosa come regalo va ancora molto. A dire la verità sempre dall’uomo alla donna, quasi mai il contrario».

Imran è nato a Noakhali, nel Bangladesh meridionale. «Quando ho deciso di lasciare la mia città», racconta con una voce allegra in cui c’è una nota di timidezza, «sono andato via perché non c’è lavoro, e la povertà è tanta. Ho scelto Cagliari perché mio fratello era già qui, e anche altri amici». Il primo pensiero una volta toccata la terra sarda? «Che bella giornata! Perché qui il clima è bello, un po’ come da me. E poi che tutti erano bravi, gentili».

Dopo quindici anni trascorsi vivendo e lavorando a Cagliari, ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza, con una cerimonia in Comune. Ma per tutti quelli che lo conoscono cittadino italiano lo era già. «Sono molto felice», racconta raggiante, «la cerimonia è stata bella, e poi tutti mi hanno applaudito, mi hanno fatto gli auguri».

La vita è bella, per Imran Hossain. Anzi “Belliscedda mera”. Trentanove anni, nato in Bangladesh, italiano. La sua è una di quelle storie che fanno guardare con fiducia al mondo, perché il mondo è la sua casa.

La storia

La famiglia

In Bangladesh Imran ha una moglie e dei figli: «L’ho conosciuta grazie alla mia famiglia. Nel mio paese si fa spesso così. Ti organizzano l’incontro con una ragazza, vi conoscete e se va bene potete sposarvi. Siamo molto felici e ogni anno metto via dei soldi per andarla a trovare». Ora spera che si trasferiscano qui. Un motivo per chiedere la cittadinanza è stato anche avere il riconoscimento familiare: «Ce la faremo, piano piano. Devo trovare i soldi e un posto per loro, visto che vivo in una casa con molte altre persone».

Diecimila stranieri

Sono poco meno di diecimila gli stranieri che vivono a Cagliari, tra chi ha la cittadinanza e chi no, o è in attesa di poterla chiedere. «Imram si è rivolto agli uffici comunali un paio di anni fa, poi sarà colpa del Covid, sarà colpa del governo di destra, i tempi sono slittati», spiega Marco Benucci, consigliere comunale nel Gruppo Misto e membro dell’Associazione Nelson Mandela, che ha seguito la pratica. «Imram è un ragazzo d’oro, che ha sempre fatto chilometri vendendo le sue rose. Ho cercato di dargli una mano a compilare le pratiche, gli ho detto di non mollare. Se uno ha bisogno di aiuto, cagliaritano o straniero, noi siamo a disposizione. Sono tante le situazioni di emigrati che lavorano, anche in condizioni veramente dure. Chi vuole diventare cittadino di un Paese deve poterlo fare».

