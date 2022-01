Ora Mazzarri sente il Cagliari più suo 

È provato, ma felice. Walter Mazzarri sa che il successo sul Bologna può riscrivere la storia del campionato del Cagliari: «Siamo contati e i ragazzi che ho a disposizione hanno dato l’anima», ha esordito il tecnico rossoblù. «Il Cagliari ha offerto una grande prestazione contro un gruppo molto forte: la formazione del Bologna, scesa in campo alla Domus, era più o meno quella che ha battuto per 3-0 il Sassuolo. Abbiamo meritato questi tre punti: nessuno qui è furbo. Posso dire che siamo un’altra squadra rispetto all’andata, ma dal prossimo allenamento dovrò fare il pompiere».

L’analisi

Mazzarri parla anche dell’importanza dei cambi: soprattutto quello di Pereiro è stato provvidenziale. «Devo fare i complimenti a Gaston, un ragazzo spesso ai margini, che è stato impiegato poco. L’avevo visto in crescita già con la Juventus: gli ho dato fiducia e sono stato ripagato con una grande gara. Da lì sembra un altro giocatore, di sicuro ritrovato: contro il Bologna è entrato e ha fatto la differenza, dandoci una mano a conquistare la vittoria». Il tecnico di San Vincenzo inizia a sentire il Cagliari più suo: «Sono ragazzi che hanno sposato il mio credo tattico. Comincio a vedere la mia squadra, perché facciamo un gioco propositivo e coraggioso. L’ultima esperienza che ho avuto è stata al Torino, quando facemmo 63 punti: eravamo i primi nel recupero della palla nella metà campo avversaria. I calciatori che ho a disposizione si sono fidati di me e hanno iniziato a giocare come mi piace. Poi devo anche congratularmi con Lovato, che ci ha dato una grossa mano in difesa: quando la retroguardia è solida, così convinta e ben allenata, sa quel che deve fare, a prescindere dal fatto che sia la più giovane del campionato». Chiusura d’obbligo su Pavoletti, anche ieri a segno. Nel finale, dopo un contrasto, ha tenuto col fiato sospeso tutto lo stadio: «Nonostante la gioia di questo bellissimo successo, sono corso negli spogliatoi per capire cosa avesse», conclude. «Per fortuna sta bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA