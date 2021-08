«Ora l’obbligo di immunizzarsi» 

Il green pass un primo effetto l’ha portato, convincendo tanti a farsi vaccinare pur di ottenere il lasciapassare. Sta dando qualche risultato anche la recente introduzione della possibilità di fare il Pfizer o il Moderna che sta riportando negli hub gli over60, perlomeno quelli che si erano imboscati per diffidenza verso AstraZeneca. La paura è che tutto ciò non basti a scalfire lo zoccolo duro dei non immunizzati - quattro milioni in Italia, circa 300mila in Sardegna -, un’entità grigia fatta di indecisi, procrastinatori, timorosi, ma soprattutto di no-vax ideologici (che nell’Isola, secondo Ats, sarebbero 140mila, il 10% della popolazione vaccinabile). Così, mentre il generale Francesco Figliuolo ripete che l’obiettivo da raggiungere entro settembre (quando ci sarà il rientro a scuola, negli uffici, nelle fabbriche) è l’80% della popolazione vaccinata, diventa sempre più chiaro che non bastano più gli strumenti di persuasione o la carta verde. Davanti a certi scogli, in tutte le campagne vaccinali – da quella recente contro il morbillo all’antipolio – è scattato l’obbligo vaccinale. Cosa succederà nella campagna anti-Covid lo vedremo.

L’azione

Intanto l’ipotesi dell’obbligo viene ventilata da più parti. «Non è più tollerabile riempire di nuovo gli ospedali di Covid quando ci sono migliaia di patologie che aspettano ormai da due anni. Se si deve arrivare all’obbligo di vaccinazione, ci si arrivi», ha detto ieri Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo. Obbligo che potrebbe scattare solo per alcune fasce d’età. «Andrei a proteggere chi ha più di 40 anni. Non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali», ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il suo collega Andrea Costa punterebbe invece sull’estensione del green pass per tutti i lavoratori «che svolgono attività dove va garantita la continuità del servizio», come i dipendenti della pubblica amministrazione, gli operatori dei trasporti e del commercio. Un po’ come già succede per il personale scolastico, mentre l’alternativa potrebbe essere il modello di vincolo imposto al personale sanitario.

Chiusure da scongiurare

Mentre industriali e sindacati litigano su vaccini e green pass, la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) avverte che, «sta diventando ogni giorno più concreto il rischio di un nuovo blocco delle attività e di un drammatico intasamento dei servizi sanitari essenziali. Possiamo permetterci di stare ad aspettare senza ricorrere a misure più efficaci? Non credo». È arrivata l’ora, aggiunge, «di compiere scelte che decideranno il futuro della tenuta sociale ed economica del nostro Paese: siamo al bivio e la politica, sostenuta dalla scienza, deve decidere se rendere obbligatorio il vaccino».

Le carte da giocare

Il rischio, infatti, è che entro settembre non si riesca a raggiungere l’80% della popolazione immunizzata. Non si riesca cioè a togliere quanta più carne possibile al virus per limitarne la circolazione, ridurre il rischio di nuove varianti e arginare la pressione sugli ospedali. In base alle ultime proiezioni, in Italia l’immunità di gregge potrà essere raggiunta non prima del 5 ottobre; un obiettivo che la Sardegna potrebbe agguantare il 27 settembre. Sempre che, ovviamente, la gente si faccia vaccinare. «Non dobbiamo dare niente per scontato: sarà molto difficile scalfire lo zoccolo duro», avverte Antonello Serra, responsabile della sorveglianza sanitaria dell’Aou di Sassari. «Certamente il green pass potrebbe dare maggiori riscontri se il governo deciderà di estendere l’obbligo per l’accesso alle attività lavorative. A quel punto, con la protezione dei lavoratori, a cui si deve aggiungere la copertura degli studenti, avremo una percentuale di ricoveri e mortalità per Covid simile a quella dell’influenza. È quello a cui tendiamo: passare da una letalità dell’1, 2% com’è adesso, all’1, 2 per mille».

Il medico dei piccoli fragili

Il professor Paolo Moi, direttore della Clinica pediatrica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari, cambia tono di voce quando accenna «ai tanti, troppi no malattia, no mask, no vax che stanno diventando gli untori di questa epidemia». Lui non vede altre soluzioni. «Per quanto possibile si tenta di persuadere le persone ma, se non ci si riesce, non si può far altro che imporre l’obbligo vaccinale».

