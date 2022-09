Ora Liverani spinge sull’acceleratore 

Non c'è due senza tre. Lo sperano i tifosi che anche questo pomeriggio saranno alla Domus per sostenere il Cagliari e lo spera Fabio Liverani. Che tesse le lodi del Bari, mette in guardia da possibili distrazioni e, soprattutto, indica la strada da seguire: «Sarà una partita difficile, come quella di Benevento, ma vogliamo vincerla. Per vincerla, però, dobbiamo fare la prestazione, come altre volte. Senza concentrazione e attenzione ai dettagli, possiamo vincere, ma anche perdere con tutti. Se siamo attenti e uniti, invece, anche noi diventiamo una squadra difficile da battere».

Avanti Cagliari

Partita dopo partita, Liverani sta costruendo la squadra sognata nel giorno del suo arrivo. Qualità e quantità, il singolo al servizio del gruppo e l'obiettivo ben noto, senza bisogno di sbandierarlo. Anche per questo il tecnico lascia perdere la classifica («altrimenti, alla trentottesima partita saremmo sfiniti») e guarda solo al presente. E il presente è il Bari: «Una squadra che non ha mai perso, con organizzazione, al secondo anno con lo stesso allenatore». Liverani ha studiato i pugliesi: «Anche quando difendono, si abbassano per avere tanto campo e poi attaccare la profondità. Cercano la verticalizzazione per arrivare subito in porta, ecco perché dovremo essere molto attenti, specie in fase di possesso palla». Ma il Cagliari vuole vincere: «Anche perché, per l'ambiente esterno, lavorare quindici giorni, durante la pausa, dopo un risultato positivo aiuterebbe tanto. Serviranno attenzione, concentrazione e voglia di vincere, però senza andare allo sbaraglio. Rispettiamo il Bari, ma abbiamo anche le nostre qualità da mettere in campo, con tanta tecnica».

Il peso del campionato

Due vittorie di fila, dieci punti in cinque partite e l'avviso al campionato, chi vuole andare in A deve fare i conti col Cagliari. «Per noi è un motivo d'orgoglio», chiarisce Liverani, che non teme le responsabilità. Anzi. «In un momento negativo non abbiamo fatto drammi, allo stesso modo questa situazione attuale deve darci forza. La classifica va guardata con distacco, pensiamo solo alla partita». Anche per questo, il tecnico tiene tutti sulla corda: «Ho la fortuna di poter scegliere tra tanti calciatori. E le scelte vanno fatte in base al tipo di partita da fare e alle qualità degli avversari».