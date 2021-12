Ora la Torres vede il Giugliano 

Vis Artena e Torres si sono affrontati per i sedicesimi della Coppa Italia un mese fa. Si impose la squadra sassarese per 3-2 ma dovette lottare sino alla fine perché dopo il 3-1 firmato da Sabatini, Masala e Samuele Pinna, proprio Pinna fu involontario autore della carambola che consentì ai rossoverdi di accorciare e cercare il pareggio sino all'ultimo. Curiosità: la Vis Artena non conosce mezzo misure, 6 vittorie e 5 sconfitte (Afragolese, Aprilia, Uri, Giugliano e Ostiamare), nessun pareggio. Le cifre indicano maggiore pericolosità della Torres sia in attacco dove ha 2 gol di media, ma soprattutto in difesa, dove finora la retroguardia sassarese ha incassato una media di mezzo gol, mentre la Vis Artena ha subito 13 rei in 11 partite. «Sappiamo che chi viene qui cerca di toglierci spazi, noi dobbiamo stare tranquilli e mantenere alta la qualità del possesso palla per non concedere facili ripartenze all'avversaria».

Troppo presto comunque per fare proiezioni e tabelle. «Pensiamo ad una avversaria per volta, già contro la Vis Artena sappiamo quanto sarà dura: sono una buona squadra, con giocatori esperti».

Infatti la capolista del girone G è quella che in tutta la serie D ha fatto più punti: 41 in sedici turni. Solo il Rimini (girone D) ha fatto meglio con 42 punti ma anche una partita in più. E per completare il quadro, va ricordato che nel campionato 2012/13, quando la Torres vinse e ottenne la promozione tra i professionisti aveva “solo” 28 punti dopo 14 gare contro i 32 attuali.

Due recuperi da sfruttare, più l'ultimo turno d'andata per portarsi a un solo risultato dalla capolista fuggitiva Giugliano, cui la Torres renderà visita nella prima partita di ritorno. Domani pomeriggio al “Vanni Sanna” (ore 14.30) la squadra sassarese riceve la Vis Artena, mentre l'altro recupero lo giocherà il 5 gennaio ad Afragola. Il tecnico rossoblù Alfonso Greco sopporta bene la pressione: «Ormai ci siamo abituati a inseguire e sappiamo che portarsi a ridosso del Giugliano prima dello scontro diretto può significare molto. Noi stiamo facendo il nostro, è il Giugliano che ha fatto qualcosa in più finora».

Il precedente

Calendario serrato

Il 5 gennaio trasferta sul campo dell'Afragolese, il 9 gennaio derby a Uri. Da fissare poi il match degli ottavi di Coppa Italia: si sarebbe dovuto disputare il 5 gennaio, ma in quella giornata si affrontano Cynthialbalonga e Catelnuovo Vomano: la vincente se la vedrà con la Torres. Alfonso Greco è sereno: «Abbiamo una rosa ampia e nel momento in cui ci sarà bisogno di dare spazio ad altri, potrò contare su giocatori importanti anche in panchina».

