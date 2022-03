Ora Keita morde il freno 

Diciotto minuti, quelli finali, recupero compreso, della trasferta di Empoli: il 2022 col Cagliari di Keita Baldé Diao da Arbucies è tutto qui. Non il massimo per quello che, la scorsa estate, era stato uno degli acquisti più prestigiosi nel mercato rossoblù, e che era andato subito a formare la coppia d'attacco col totem Joao Pedro. Quasi un desaparecido, l'attaccante ispano-senegalese, che è scivolato in fondo nelle gerarchie d'attacco di Walter Mazzarri.

Dove sta Keita

Gerarchie che lo stesso tecnico ha in qualche modo ufficializzato venerdì scorso, nella conferenza pre-Lazio. Quasi sbuffando all'ennesima domanda sul possibile impiego del numero 9 rossoblù: «I ragazzi che sono rimasti e non sono partiti per la Coppa d'Africa hanno fatto sì che, in questo momento, siamo in corsa per poterci salvare, mentre prima ci davano per spacciati. Loro hanno la precedenza su chi non c'era. Io non guardo il curriculum. Keita è tornato, sta benissimo, ma a meno che non si giochi con quattro attaccanti, non vedo come possiate pensare che possa giocare dal primo minuto. Sarei un folle. I vari Pavoletti, Joao Pedro e Pereiro direbbero: “Quest'allenatore non vale nulla, non guarda quello che facciamo sul campo”. E io sarei finito. Se potessi giocare con quattro attaccanti, come a Empoli, ben venga Keita, che sta benissimo e si allena brillantemente».

La sua Africa

Una bocciatura per un giocatore che, nel girone d'andata, era partito forte. Un rigore provocato all'esordio contro il Genoa, il primo gol rossoblù all'Olimpico contro la Lazio, il suo passato più amato, e la rete del provvisorio vantaggio col Venezia, sempre in coppia con Joao Pedro, con cui sembrava aver creato subito un'intesa naturale. Poi uno stop, per un ascesso alle tonsille, e il ritorno col gol da copertina contro il Sassuolo, una rovesciata premiata dalla Lega come la rete più bella del mese di novembre. L'ultimo lampo di Keita, che a fine dicembre, prima della ripresa degli allenamenti post Natale, ha salutato tutti per vivere l'avventura della Coppa d'Africa col Senegal. La presenza da titolare nella gara d'esordio contro lo Zimbabwe, l'ingresso nell'ultimo minuto della gara successiva con la Guinea. Poi, KB ha vissuto in panchina la cavalcata trionfale, fino alla conquista del titolo. Nel frattempo, il Cagliari, aveva intrapreso la strada della risalita e, lì davanti, Mazzarri ha trovato risposte importanti, oltre che dal solito Joao, da Pavoletti e addirittura Pereiro, diventato titolare. E così, al rientro, Keita si è ritrovato in fondo nelle scelte, davanti al solo Gagliano. Dopo l'ingresso di Empoli, dove ha dato il suo contributo nella rimonta, solo panchina con Napoli, Torino e Lazio.