Ora il Galsi riprende quota  «Il progetto è ancora valido»  

Adesso quel tubo lungo quasi mille chilometri, un ponte tra le due sponde del Mediterraneo, farebbe molto comodo. Per due motivi. Il primo: garantirebbe un importante approvvigionamento di metano, abbastanza per limitare la quota di gas importata dalla Russia. Ora lo Stato acquista oltre il 40% del fabbisogno dalle aziende controllate dal Cremlino – circa 20 miliardi di metri cubi arrivano solo da Gazprom – a prezzi sempre più alti, scaricati sulle bollette di famiglie e aziende. Il secondo vantaggio riguarda direttamente la Sardegna, che avrebbe finalmente la propria dorsale energetica e sarebbe connessa al resto della rete gas italiana, rimediando così a un torto lungo trent’anni.

L’alternativa al gas russo era a portata di mano, l’abbiamo coltivata e sviluppata per più di dieci anni, ma il progetto – ancora valido – resta una delle più grandi incompiute sarde: «L’Isola avrà il metano entro il 2006», promise il ministro dell’Energia Chakib Khelil, invitato nel 2003 a Villa Devoto – il presidente era Mauro Pili – per sottoscrivere il patto tra Regione e Repubblica algerina. Peccato che negli anni successivi il Galsi (acronimo di Gasdotto Algeria Sardegna Italia) sia stato affossato dalle scelte della politica e dal pressing contrario dei grandi gruppi, Eni in testa, che temevano di perdere il controllo del mercato dell’energia.

La connessione

Gli scenari

Il gasdotto da due miliardi di euro, con tutte le sue ramificazioni verso i bacini delle utenze sarde, sarebbe un’ossatura importante anche nel futuro, forse più immediato di quanto ci si possa immaginare, rappresentato dall’idrogeno: la rete potrebbe essere sfruttata anche per distribuire il gas “verde”, su cui ormai puntano quasi tutti i grandi gruppi.

Il vantaggio

Il Galsi, congelato ufficialmente nel 2014 – con l’uscita della Regione dalla società mista che lo doveva realizzare, partecipata anche da Edison e Enel – potrebbe però essere recuperato in tempi non eccessivamente lunghi. «Le autorizzazioni sono state ottenute e hanno ancora un valore, visto che per realizzare la dorsale del gas nell’Isola viene usato lo stesso progetto», spiega Antonio Tilocca, presidente della Sfirs dal 2009 al 2016, negli anni in cui la società finanziaria della regione aveva partecipato allo sviluppo dell’opera. Insomma: basterebbe la volontà politica per rispolverare un gasdotto in grado di far giocare alla Sardegna un ruolo da protagonista nello scenario energetico nazionale.

Le carte

Era tutto pronto. Nel Sulcis, dove il tubo sarebbe dovuto approdare al termine di circa 300 chilometri sott’acqua, avevano già avviato i carotaggi necessari per il progetto definitivo dell’opera. Il gasdotto era stato ideato per migliorare «la sicurezza di approvvigionamento del gas, garantendo il transito di ulteriori 8 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale algerino verso il mercato italiano e europeo», si legge nella presentazione del Galsi, che era stato pure incluso dall’Ue «tra i cinque assi prioritari per lo sviluppo della rete Transeuropea dell’energia».

Nell’Isola sarebbero arrivati milioni di metri cubi di gas: le trattative con la sponda algerina erano già state avviate. Ma nel frattempo a Roma – e non solo – si lavorava per frenare la costruzione del tubo tra nord Africa e Sardegna.

La battaglia

La prima voce contraria al metanodotto è stata quella dell’Eni, il colosso statale che all’epoca pronosticava “un’esplosione” della bolla del gas, legata all’eccesso di offerta. Non è andata esattamente così. L’azienda controllata dal ministero dell’Economia aveva e ha Transmed, la rete tra Algeria e Sicilia in grado di portare 25 miliardi di metri cubi l’anno. E nel frattempo ha realizzato un’altra “pipeline” che collega la Libia a Mazara del Vallo, oltre a importare ulteriori quantitativi di Gnl (gas naturale liquefatto) via nave.

Il cammino dell’opera si è così progressivamente arenato, fino all’uscita della Regione dalla società che l’avrebbe dovuto costruire. Nel 2014 la Giunta guidata da Francesco Pigliaru decide di cercare strade alternative e abbandonare la società mista che avrebbe dovuto realizzare il metanodotto. Ma ora gli scenari internazionali sono sconvolti dalla guerra. L’Algeria punta a ribaltare gli equilibri e prendere il posto della Russia nello scacchiere energetico: il Galsi potrebbe rientrare in questa strategia.

