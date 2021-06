Ora i maiali rischiano lo sgombero 

Incombe anche il rischio dello sgombero forzato per i maiali dei recinti comunali di Craccuris, a Villacidro: un nuovo atto amministrativo chiude il procedimento per l’assegnazione dei lotti, ma nessuno tra gli allevatori attualmente ospitati nella struttura possiede i requisiti per rientrare nelle graduatorie. La determina del servizio “Lavori pubblici, patrimonio e politiche ambientali”, pubblicata in settimana, rettifica le graduatorie provvisorie per le concessioni dei lotti per l’allevamento semibrado, che risalgono all’avvio del procedimento, ben quattro anni fa. Rispetto al 2017, tenendo conto che alcuni dei richiedenti nel frattempo hanno rinunciato alla concessione, e altri non possiedono i requisiti prescritti, restano in lizza solo due richiedenti, a pari punteggio e che al momento non detengono bestiame nell’area. Il regolamento di assegnazione dei lotti prevede, in caso di parità, un’estrazione a sorte: sarà quindi solo uno il beneficiario.

Ordinanze disattese

In forme diverse, i richiedenti che attualmente occupano con i loro maiali parte dei lotti, non hanno ottemperato alle ordinanze di sgombero delle aree e di riduzione del carico di bestiame, e pertanto sono stati esclusi dalle graduatorie. Se da una parte il nuovo atto amministrativo chiuderà il procedimento di assegnazione, dall'altra lascerà irrisolto il problema dei maiali che occupano l’area e quello dei loro allevatori, che non avrebbero più titolo di permanenza.

È anche da notare che il regolamento prevedeva le tariffe di concessione (da 400 a 4 mila euro l’anno) ma finora nessun contratto è mai stato stipulato.

Ancora non è dato sapere se l’amministrazione darà il via a una nuova procedura, nel tentativo di fornire una cornice legale alla situazione reale, o se l’occupazione non autorizzata dei lotti potrà giustificare un’ordinanza di sgombero e trasferimento degli animali.

Com’è cominciata

La vicenda di Craccuris era iniziata durante l’amministrazione Pani, quando si rese necessaria la realizzazione di un’area attrezzata per offrire un’alternativa legale agli allevamenti bradi che compromettevano diverse aree del territorio comunale (Coxinas, Narti, Aletzi), non più tollerabili anche sul piano sanitario, per le misure imposte dalla lotta alla peste suina. La struttura, di 18 ettari, comprendente 6 lotti di allevamento, era stata finanziata con 600 mila euro provenienti da fondi regionali. L’area scelta fu quella di Craccuris e la struttura venne realizzata con una doppia recinzione e la sistemazione di appositi ricoveri per gli animali. Nel 2014, un’assegnazione provvisoria aveva consentito agli allevatori di portarvi i maiali e continuare così l’attività. Un anno dopo l'insediamento dell'amministrazione Cabriolu, il consiglio comunale approvava il regolamento e, nell’estate 2017 emetteva il bando per arrivare alle graduatorie di assegnazione definitive. Ora l’epilogo, solo formale però, della vicenda.

18

Ettari

complessivi della zona di Craccuris

6

Lotti

in assegnazione

’14

L’anno

di entrata in funzione della struttura

’17

L’anno

in cui è stato varato il regolamento e aperto il bando