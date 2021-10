Ora gli atleti sardi sono campioni 

Nella parata di stelle andata in scena ieri ai premi Ussi Sardegna, ospitati dalle Vigne Surrau di Arzachena, c’erano proprio tutti: il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari, l’Olbia Calcio, la Torres femminile e l’Hermaea Olbia, in nome del volley che ha raggiunto il tetto d’Europa con la Nazionale, femminile e maschile. E gli azzurri grandi protagonisti di questo incredibile 2021 tra Olimpiadi e Paralimpiadi: Stefano Oppo e Giovanni Achenza, ma pure Marta Maggetti e Rita Cuccuru. Assenti, oltre al presidente del Coni Giovanni Malagò, che, trattenuto lontano dalla Gallura da impegni improrogabili, ha voluto salutare attraverso un video messaggio, Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Dalia Kaddari e Alessia Orro.

Tutto lo sport, impresa per impresa. Tra chi ha conquistato i trofei e chi li ha raccontati nell’anno in cui l’Italia ha vinto tutto. Anche grazie agli atleti sardi.

Una splendida annata

«Ma ci assicureremo che i premi gli vengano consegnati», ha sottolineato Simona De Francisci, che ha condotto la serata intervallata dagli interventi dal presidente dell’Ussi Sardegna Paolo Mastino, del padrone di casa, il patron delle Vigne Surrau Tino Demuro, e dal sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda.

Dall’Europa al Giappone

Assente giustificato Fabio Aru, che aveva già ritirato il premio a Cagliari qualche giorno prima. La cerimonia si apre sulle note di “Sympathy for the devil” dei Rolling Stones, in memoria di Charlie Watts, scomparso quest’anno, e sul premio Ussi a Luna Rossa, ritirato da Davide Cannata e Valentino Melis. A seguire la Dinamo, col presidente Stefano Sardara che ha voluto ricordare l’impresa della squadra femminile, qualificata all’EuroCup. Spazio all’Atletico Uri, fresco di storica promozione in Serie D. Dove gioca anche l’Arzachena. «Siamo nei primi posti dopo le prime giornate, contiamo di rimanerci», ha detto l’allenatore Marco Nappi, ex attaccante della Fiorentina. Dunque il rally con Gian Battista Conti, primo dei sardi, a 55 anni, al Rally d’Italia Sardegna 2021. Premio speciale alla tifosa del Cagliari Milena Masala prima dei riconoscimenti ai sardi da esportazione, leggi basket: il cestista ex Dinamo Marco Spissu e l’assistente allenatore ex Phoenix Suns Riccardo Fois, intervenuti da remoto rispettivamente dalla Russia e dagli Usa.

Le voci dello sport

Presenti pure i juniores Giulia Saiu, oro nel triathlon agli Europei, e Massimiliano Luiu, argento nel salto in alto ai Mondiali Under 20. Infine, i giornalisti: le signore dello sport, i volti di Sky Federica Masolin e Mara Sangiorgio e Ana Quiles per la Rai, e, poi, Paolo Condò, Nando Orsi e Franco Bragagna. Arrivederci al prossimo anno.

