ora è un altro Sarroch  

Va al Sarroch la prima sfida del derby playoff della serie B maschile di pallavolo con il Cus Cagliari 3-0 (20-25 27-29 21-25). La compagine di Simone Ammendola non ha saputo ripetere la precedente prestazione al Palacus che l’aveva vista vincitrice con lo stesso punteggio. Una bella partita combattuta in ogni set. Sarroch ha saputo tenere sempre la testa senza scomporsi quando è stata in svantaggio, anche di 4 punti.

Capitan Romoli, chiamato tantissimo in causa da palleggiatore Fabio Curridori, è stato devastante per muro e difesa avversaria. Ha avuto una lieve flessione solo nella parte centrale del match a cui hanno sopperito Totila, Iorno e Pisu, mantenendo la squadra sempre a contatto nel punteggio. Il Cus si è battuto come al solito con la solidissima difesa e con un discreto attacco con Nicola Muccione, Alessandro Enna e Simone Cabiddu a cui è mancata però la continuità anche a causa del forte muro avversario.

Dopo partita

Il Sarroch dopo la fase iniziale è una squadra più solida e convinta dei propri mezzi, concetto ribadito da Riccardo Romoli: «Loro hanno fatto una grande partita, sbagliando pochissimo e mettendoci spesso in difficoltà; noi siamo stati bravi a star dietro alla partita punto a punto, restando concentrati. Volevamo anche rifarci dalla sconfitta dell’inizio campionato, però allora eravamo una squadra con molti elementi nuovi da amalgamare», spiega. «Per questo e senza i consueti tornei e amichevoli, il rodaggio è proseguito anche in campionato, anche se con le formazioni sarde abbiamo comunque fatto dei buoni match. Da un certo momento in poi siamo riusciti a mettere in campo tutto ciò che facciamo in allenamento e non abbiamo più perso».

Nel campo opposto Simone Ammendola non cerca alibi: «Sappiamo che loro sono forti e oggi hanno fatto un’ottima gara, è facile trovare scusanti su cosa ci sarebbe mancato ma devo fare i complimenti al Sarroch. Romoli è stato incontenibile e loro oggi sono stati certamente superiori a noi, sopratutto in questo campo dove non è facile per gli avversari fare punti. Abbiamo tenuto il punteggio in tutti i set ma non è bastato»

Il ritorno decisivo fra sabato prossimo a Sarroch. Se la formazione Universitaria dovesse vincere 3-0 o 3-1, per decidere chi passa al turno successivo, si giocherà a un golden set finale.

