Ora è l’Isola delle donne 

La caduta dei giganti. Nel diciottesimo turno di B maschile il Cus Cagliari, già orfano di Michael Menicali (problema alla caviglia), è stato costretto a fare a meno a gara in corso anche del palleggiatore titolare Riccardo Muccione. Privi di sostituti in panchina, i rossoblù non sono così riusciti ad evitare il ko per 3-2 (16-25, 25-17, 21-25, 25-16, 15-9) con l'Isola Sacra che, tuttavia, non costa per ora la testa del girone. Nel derby delle 18, invece, un super Sant'Antioco ha superato 3-0 il Sarroch, fermatosi a sorpresa dopo due vittorie consecutive. La cura Mario Della Pia, alla sua seconda panchina di fila, sembra così aver cominciato a guarire le ferite dell'Olimpia, ora distante solo un punto dalla quartultima Virtus Roma. Tutto facile invece per la Silvio Pellico nell'altra sfida sarda con l'Airone Tortolì. I sassaresi vincono 3-0, salgono a 11 punti e continuano a sperare nella salvezza.

Ragazze vincenti

“Dodici vittorie su dodici”. Questo recita il certificato di qualità stampato sulla maglia della strepitosa San Paolo. Le ragazze di Matteo Gramignano dominano 3-0 (12-25, 12-25, 22-25) anche in casa del Volley Friends Roma e salgono a 35 punti nel girone N di B2 femminile. Cade invece 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) l'Alfieri nella difficile trasferta in casa dell'Acqua&Sapone. Le cagliaritane, reduci dal bel 3-1 con la Fenice Roma, restano quindi bloccate al terzultimo posto. In B1 femminile, infine, pronostico confermato per la schiacciasassi Capo d'Orso, capace di chiudere 3-1 (25-11, 24-26, 25-9, 25-13) la pratica Orago e rafforzare il grande primo posto nel gruppo A con 35 punti totali.

