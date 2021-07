«Ora dobbiamo vincere» 

“

È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. È una gioa sofferta e quindi ancora più bella.

Adesso manca quel centimetro e bisogna recuperare per fare l'ultimo passo

Leonardo

Bonucci

Raggiante, entusiasta, soprattutto vincente. Roberto Mancini ci sperava: ora è a un passo dal realizzare il sogno che, nel 2018, l’ha spinto ad accettare la proposta della Federcalcio di guidare la Nazionale. Dopo la vittoria contro la Spagna in semifinale, è a un passo dalla conquista del titolo europeo. All’inizio in molti ritenevano che fosse un visionario: «Io credevo nei nostri giocatori fin da subito», ha premesso il commissario tecnico. «Sapevo che potevamo fare delle buone cose e finora ci siamo riusciti. Siamo felici di aver regalato delle serate di gioia agli italiani nell’ultimo mese, ma ne manca ancora una».

«Serve un altro sforzo»

Infatti c’è l’ultima battaglia da vincere: oggi si conoscerà chi sarà l’avversario domenica a Wembley. «Inghilterra o Danimarca? Non lo so, è una finale. Ora abbiamo quattro giorni per recuperare e vediamo cosa accadrà. Proveremo a recuperare le forze perché con la Spagna è stata durissima». Che sofferenza e che passione! A molti, in campo e davanti alla Tv, non è sfuggito il labiale del commissario tecnico agli azzurri, imbrigliati dalle Furie Rosse soprattutto a centrocampo: «Giochiamola», ha urlato ai suoi ragazzi, per sorreggerli nel momento di maggiore scoramento, quando il palleggio della Spagna pareva aver preso il sopravvento soprattutto a centrocampo. La squadra ha resistito e, ai rigori, soprattutto grazie alla decisiva parata di Donnarumma su Morata, ha avuto la meglio. La festa azzurra che è esplosa in campo, con la dedica del successo a Spinazzola, ha coinvolto tutto lo staff tecnico a cominciare proprio dal Mancio.

Onore agli avversari

Il primo pensiero del ct dopo la celebrazione della tiratissima vittoria va proprio alla selezione di Luis Enrique: «Gli iberici sono i maestri del possesso palla», ha proseguito il ct. «Sapevo che ci sarebbe stato da soffrire. Loro sono giovani ma bravi, ci hanno creato qualche grattacapo. Ma quando abbiamo segnato l’1-0 mi aspettavo anche che l’avremmo chiusa. Purtroppo abbiamo speso troppo nell’ultima partita. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà soprattutto nella parte finale della ripresa, poi nel supplementare neppure tanto: abbiamo resistito».

L’elogio del gruppo

Mancini si è detto orgoglioso della squadra: «I meriti sono dei ragazzi perché hanno creduto in tutto questo fin da tre anni fa, ma ancora non è finita: ora dobbiamo recuperare le forze per la finale: abbiamo quattro giorni per recuperare. La stanchezza fa parte del gioco: questi sono i rigori», ha argomentato ancora il ct. «È stata una partita durissima. Sapevamo che la Spagna ci avrebbe messo in difficoltà, e che ci sarebbe stato da soffrire. Loro ci hanno dato problemi all'inizio, ma abbiamo subito trovato le coordinate giuste, contro dei grandi palleggiatori come gli spagnoli».

Due grandi squadre

Quindi entra nel merito della prestazione: «Non abbiamo fatto la solita gara. Le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni sia noi che loro, è stata una partita aperta. Tutte le squadre difendono, non la definirei una vittoria all'italiana. È stata una grande partita tra due grandi squadre».

