Ora Cragno può restare 

Alessio Cragno ai saluti, porta a Guglielmo Vicario. Anzi no. In questo mercato sonnolento, dove oltre alle idee, mancano soprattutto i soldi, nessuno si avvicina alla richiesta del Cagliari per il suo portiere. E allora ecco il cambio di programma in corsa, con Cragno che, salvo proposte al momento impensabili, si prepara a difendere la porta rossoblù per il quinto campionto di fila. E così a partire sarà, con la formula del prestito, Vicario.

La fuga dei pretendenti

Dopo aver dato una mano per la salvezza del Cagliari, Cragno ha superato di slancio la delusione per la mancata partecipazione con la Nazionale all’Europeo. Il suo nome è spesso stato accostato a diverse pretendenti, tutte messe in fuga dalla richiesta del Cagliari, 20-25 milioni. Un muro insuperabile per Roma, Fiorentina e Marsiglia prima, Lazio e Atalanta poi. E così ecco scattare il “piano B”, con Cragno che sembra destinato a difendere ancora la porta del Cagliari. Perché è vero che il mercato deve ancora iniziare, ma sul fronte portieri la società rossoblù non vuole partire con troppi dubbi.

Assalto Genoa

Cragno ha già fatto sapere che una nuova stagione in Sardegna non sarebbe un problema. Ma la sua conferma apre la porta alla partenza di Vicario, che lo scorso anno, nelle 4 presenze collezionate in sostituzione del collega, ha dimostrato di essere più di un dodicesimo. L’ex Venezia è finito nel mirino del Genoa, alla ricerca di un sostituto di Perin, rientrato alla Juventus. Le due società lavorano a uno scambio di prestiti, con Vicario che andrebbe a giocare agli ordini di Ballardini sotto la Lanterna e l’esterno destro Paolo Ghiglione (classe ‘97, 23 presenze nella passata stagione) a fare il percorso inverso.

Caccia al dodicesimo

Via Vicario, Cragno avrebbe ancora Aresti come terzo, mentre si deve trovare un vice. Una scelta che prenderà il presidente Giulini in prima persona. Si può andare a pescare tra un portiere esperto, come Antonio Mirante (‘83), svincolatosi dalla Roma, o un giovane che possa crescere all’ombra del titolare, un profilo che potrebbe portare al classe ‘97 Samuele Perisan, scuola Udinese come Vicario, protagonista nell’ultima stagione a Pordenone.

RIPRODUZIONE RISERVATA