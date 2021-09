Ora Caddeo nuota in un “Mare Blu” «Sogno gli anni ‘70 e un talent in tv» 

Un’estate sempre su; un cielo senza nemmeno una nuvola. A ventidue anni dovrebbe essere sempre così, specie quando, come Damiano Caddeo, si è freschi vincitori del Radiolina Contest. «Luglio e agosto li ho passati in studio, anche con i miei amici, ma soprattutto a scrivere e a cantare». Bello? «Sì, bello, ma il bello, quello vero, deve ancora iniziare».

L’artista di Sinnai che già dall’anno scorso ha fatto parlare di sé con il pop romantico di “A Laura” torna con “Mare Blu” e un suono che sa di anni ‘70, per un testo intimo che racconta di un amore senza via d’uscita, «ispirato al mio vissuto». Spiega il giovane cantautore: «Canto la storia di una relazione che non riuscivo a portare avanti. A volte non capiamo quando siamo dentro una situazione spiacevole e quanto può far male”.

Ecco, un legame come quello tra the e acqua, tra Coca Cola e Sprite, come raccontano le strofe di questa canzone facile anche da ballare: «Musicalmente il mio modello sono gli anni ‘70. Adoro, oltre la chitarra, i fiati e i violini. Penso sia giusto guardarsi anche alle spalle e prendere il meglio del passato, dandogli nuovo valore. E poi quella è stata un’epoca interessante musicalmente, con meno etichette». La produzione è stata affidata a Marco Balliccu, già presente in altri lavori di Damiano, che ha fornito un lieve tocco di jazz. Il video musicale invece, tra spensieratezza e sorrisi è ambientato nelle corsie di un supermercato, a Sinnai: «Io sono un ragazzo che fa le pulizie, e incomincio a cantare al microfono delle casse. Un modo per scherzare, per divertirsi, anche per sfogarsi».

Da scherzare c’era poco, invece, su un palco come quello del Radiolina Contest: «Ero emozionato, ma ho cantato come sempre. Mi ha fatto davvero molto piacere ricevere tanti voti dal pubblico e poi il parere favorevole di tutta la giuria». E ora? «La cosa più incredibile è stata vedere cambiamenti già dal giorno stesso della finale. Il telefono ha iniziato a squillare di più, ho avuto tanta visibilità». Un progetto è proprio con Andrea Piraz, produttore e giudice del Contest: «Il premio era proprio realizzare una canzone insieme a lui, lavoreremo insiem»”. Ma non è l’unica strada: «Ho avuto contatti anche con altri produttori e stanno nascendo progetti anche con nomi importanti», dice Damiano facendo un po’ il misterioso: «Al momento non posso svelare nulla».

Con una certezza: «Voglio proseguire il percorso che ho iniziato su un sentiero un po’ impegnato, ma al tempo stesso con un po’ di ironia e di gioco. E mantenere gli stessi suoni anni 70 perché per quelli non sono certo troppo giovane». Il prossimo singolo è previsto per gli inizi dell’autunno: «Racconterò sempre i miei sentimenti. Dopo “Mare Blu” che è la presa di coscienza di qualcosa che non va in una storia, questa sarà una reazione. Prendere in mano la propria vita, e darle una svolta». E poi tante altre canzoni, e chissà, “forse la partecipazione a un talent”. In tanti già tifano per lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA